Agradecimiento por la ayuda durante la tormenta

Me gustaría manifestar mi total agradecimiento (no solo el mío, me consta, sino el de otras muchas familias) por haber sido acogidas por la asociación de vecinos próxima al cementerio (desconozco su nombre).

Tras la monumental tromba de agua que nos sorprendió cuando esperábamos la actuación de Gorgorito en el parque San Antonio, la asociación en cuestión nos prestó su sede como refugio, así como todo lo que estaba su mano: libros, chuches , etc., para los más pequeños. Gracias a ellos hemos conseguido quitarle hierro al chaparrón (mayores y niños estábamos literalmente empapados) y aplacar nuestra decepción por la suspensión de la actuación. Un acto que denota solidaridad y, sobre todo, mucha humanidad.