LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Carta abierta del Panel de Alto Nivel sobre Medios de Interés Público

La crisis global de la información representa una grave amenaza para la prosperidad económica y el progreso humano, a la vez que una oportunidad única

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:36

Gobiernos de todo el mundo persiguen el sueño de la Inteligencia Artificial, depositando sus esperanzas de prosperidad económica en estas tecnologías. Sin embargo, las autoridades ... no están invirtiendo en el recurso fundamental que sustenta todas las economías del Siglo XXI: una información independiente y verificable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  3. 3

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  4. 4 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  5. 5

    La Quema de la Cuba despide las fiestas de San Mateo hasta el próximo año
  6. 6 La otra cara de la feria
  7. 7

    Un San Mateo «más flojo que otros años» para los feriantes de Las Norias
  8. 8 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  9. 9 Aquí huele como que han asado
  10. 10

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Carta abierta del Panel de Alto Nivel sobre Medios de Interés Público

Carta abierta del Panel de Alto Nivel sobre Medios de Interés Público