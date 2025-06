Voluntariado universitario

Hace quince años, Samira (nombre ficticio) acababa de llegar con su familia de Marruecos. Con nueve añitos, tenía serias dificultades para manejarse en el nuevo ... colegio con el nuevo idioma. Sin embargo, en el centro le comentaron que podía acudir por las tardes a ciertas aulas de la Universidad de La Rioja, donde unos jóvenes voluntarios le podían dar clases de apoyo sin coste para su familia. Se trataba del proyecto 'Apoyo escolar' de la asociación Ayuda Social Universitaria de La Rioja (ASUR), que entonces se desarrollaba en el mismo campus. Con el tiempo, Samira consiguió superar sus dificultades de aprendizaje, empezó a sacar buenas notas, e incluso obtuvo plaza en el grado de Magisterio, donde acabó graduándose con buenos resultados. A lo largo de sus cuatro años de universitaria, Samira fue voluntaria en el apoyo escolar de ASUR y se dedicó a hacer con otros niños y niñas lo que habían hecho con ella en su infancia. Ahora da clases en un colegio.

Algo que contribuye a fortalecer mi (en ocasiones endeble) fe en el género humano es contemplar cada año la marea de estudiantes universitarios que a lo largo del curso dedican un tiempo semanal a labores de voluntariado. ASUR lleva tres décadas promoviendo la conciencia social entre los universitarios, difundiendo la convicción de que la solidaridad es una asignatura esencial de todo currículo personal. No hace mucho celebramos un sencillo acto en el que se entregó un pequeño reconocimiento a cada uno de los 130 voluntarios que han participado en los diversos programas a lo largo de 2024-25. Desde 1995 han pasado ante mis ojos miles de estudiantes con similar despliegue de entusiasmo y solidaridad, que me recuerdan que es propia de la juventud la ilusión de mejorar el mundo, y que, si bien no es fácil cambiar las estructuras, el pequeño o gran bien que podamos hacer en nuestro entorno cercano se extiende como ondas concéntricas en un estanque. El caso de Samira no es aislado. Una de las realidades más emocionantes de la trayectoria de ASUR es ver cómo ha habido niños y niñas antaño beneficiarios del programa de apoyo que consiguieron llegar a la universidad y desde ASUR prestaron apoyo escolar a otros menores. Toda una cadena que multiplica la solidaridad. Estoy seguro de que habrá centenares más de historias desconocidas, que no hace falta saber. De hecho, cada año se constata una importante presencia de voluntariado con apellidos de origen extranjero, lo cual es índice de integración e inclusión.

En casi todas las universidades públicas españolas la gestión de programas de voluntariado se lleva a cabo desde la estructura y presupuesto de la propia institución. ASUR sin embargo es una asociación sin ánimo de lucro que sobrevive a base de subvenciones públicas, a veces capeando fuertes temporales económicos. Confío en que el renovado equipo directivo de la UR siga valorando el inmenso trabajo que desempeña y el impresionante retorno que supone para la institución. No digo económico. Pero también.