Pues imprimid más billetes

Mi progresiva comprensión de los mecanismos de la economía española debe mucho a las profundas conversaciones con mi sobrino Inocencio, un niño despierto donde los ... haya. Ino, con tan solo nueve añitos, manifiesta una clarividencia poco habitual para su edad. Sin ir más lejos, no hace mucho escuchó que en nuestro país la riqueza está repartida de modo desigual, y, tras algún tiempo de cavilaciones, consiguió dar con la solución. Me decía algo así como que, si hay personas que no tienen suficiente dinero, los que mandan en España deberían imprimir muchos más billetes y dárselos a los que no tienen. Seguro que pueden utilizar una impresora como la de papá y mamá, o incluso más grande, y hacer miles o millones de billetes nuevos para repartir con generosidad.

Ino está un tanto decepcionado porque a nadie de los que mandan en España se le haya ocurrido esta idea tan elemental, y me pregunta si estos señores y señoras (Ino siempre habla con lenguaje inclusivo, fruto de una esmerada educación pública) no serán un poco cortitos y cortitas. Pero yo le replico que no, que, si bien aún no se ha implementado su idea de modo definitivo, nuestros dirigentes están dando pasos en la dirección adecuada. Y, en un lenguaje que pueda entender, le explico con orgullo que nuestro gobierno ha conseguido subir en dos ocasiones el salario mínimo interprofesional, y además ha conseguido reducir la jornada laboral, todo ello sin necesidad de pedir la opinión del tejido empresarial. Dado que los empleados trabajarán menos tiempo y cobrarán más, es posible que algunas empresas no sean sostenibles y tengan que cerrar, pero eso no tiene una gran importancia, porque el número de beneficiarios con esta nueva medida será (al menos a corto plazo) infinitamente mayor que el de los perjudicados, que seguro que tienen sus ahorros para mantenerse.

En efecto, teniendo en cuenta que en torno al 99,8 % de las empresas españolas son pequeñas o medianas, es previsible que algunas de ellas no podrán afrontar las nuevas condiciones laborales y los costes de producción. Y, a todos los empresarios que sobrevivan y sigan creando empleo contra viento y marea, el Estado les premiará con una condena a cadena perpetua en la que se les asignará un amable inspector de la Hacienda Pública (o HP) pegado a su nuca de por vida, e incluso después, para que fiscalice hasta el último céntimo de euro que deben tributar según las sucesivas, y siempre imaginativas, políticas fiscales, a fin de que el Estado pueda seguir desplegando su espléndida generosidad.

No siendo especialista en economía, quizá no haya explicado bien a mi sobrino Inocencio todo el engranaje. Eso sí, lo que no le he mencionado es que la deuda pública de nuestro país sigue subiendo, que en 2024 alcanzó los 1,621 billones de euros, y que esta es una herencia creciente que le vamos a legar a él y a sus contemporáneos, los niños y niñas españoles de hoy. No sé si, cuando haya que afrontarla, algún gobierno creativo recurrirá al método de imprimir más billetes. Podría ser la solución.