Y otra de arena

Cabezas cubiertas

Carlos Villar Flor

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:22

Una de las noticias que ha calentado el final del verano en nuestra ciudad es la polémica por la prohibición de llevar las cabezas cubiertas ... en algunos institutos de secundaria, algo que afecta por igual a las gorras de rapero, a los siniestros hoodies, y a los velos islámicos, si bien la atención ha recaído más en estos últimos. Como sabrán los lectores, una alumna del Sagasta ha visto peligrar su permanencia en el instituto si no acataba la norma, y esto ha provocado diversas reacciones. Entre ellas, el miércoles se congregó un puñado de compañeros solidarios durante el segundo recreo para manifestarse contra la medida en nombre de las libertades. El portavoz estudiantil, miembro del Consejo Escolar, leyó en un comunicado: «Consideramos que es una medida que atenta contra los derechos fundamentales a la educación y a la expresión religiosa».

