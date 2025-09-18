Una de las noticias que ha calentado el final del verano en nuestra ciudad es la polémica por la prohibición de llevar las cabezas cubiertas ... en algunos institutos de secundaria, algo que afecta por igual a las gorras de rapero, a los siniestros hoodies, y a los velos islámicos, si bien la atención ha recaído más en estos últimos. Como sabrán los lectores, una alumna del Sagasta ha visto peligrar su permanencia en el instituto si no acataba la norma, y esto ha provocado diversas reacciones. Entre ellas, el miércoles se congregó un puñado de compañeros solidarios durante el segundo recreo para manifestarse contra la medida en nombre de las libertades. El portavoz estudiantil, miembro del Consejo Escolar, leyó en un comunicado: «Consideramos que es una medida que atenta contra los derechos fundamentales a la educación y a la expresión religiosa».

Es encomiable que sus compañeros den la cara por ella, con o sin el apoyo de los dos diputados de IU que pasaban por allí, que es lo de menos. Pero la duda que me entra es si se trata de una cuestión de no retroceder en los derechos fundamentales. Es lógico que en un instituto haya unas normas mínimas sobre indumentaria, que se basen en el respeto mutuo que debe haber entre seres humanos que han de convivir en un espacio común; pero creo que no está ahí la clave. Tampoco en la cuestión de si se puede o no llevar símbolos religiosos explícitos al aula, pues en principio no deberían ofender ni molestar a los demás. Para mí, la clave del debate es el grado de voluntariedad que implica llevar un velo para las jóvenes afectadas. Y, en su caso, la tolerancia que deben mostrar las instituciones públicas de un país que se precia de sus logros en materia de igualdad de género. Visto desde otro ángulo, en la república islámica de Irán, por ejemplo, todas las mujeres a partir de los nueve años están obligadas a llevar velo y ropa holgada, y su atuendo ha de ajustarse a la estricta normativa que vigila la policía de la moral por las calles. Las mujeres necesitan el permiso de sus maridos para viajar, sacar el pasaporte, salir del país, aceptar un trabajo... su testimonio en los tribunales vale la mitad que el de los hombres, reciben la mitad de la herencia, etc. Y si nos vamos a Afganistán, la cosa empeora exponencialmente. ¿Acaso se someten ellas voluntariamente a esta condición? ¿O lo hacen como expresión de un derecho fundamental, o incluso de fe?

Por mi parte, no alcanzo a entender por qué el Misericordioso dispone que algunas de sus hijas vayan con la cabeza cubierta, mientras que otras (acaso menos devotas) llevan tanga topless en la playa. Pero hay tantas cosas que no entiendo que esta sería una gota más en el océano. En todo caso, si pensamos en pañuelos, el que más protagonismo va a cobrar aquí en los próximos días es el de color vino tinto. Y se puede llevar sin reparos, en la cabeza, en el cuello, en la cintura... ¡Felices sanmateos, lectores!