Un hombre dirigiendo el tráfico

Fue inevitable pensar en los primeros días del covid porque las escenas en la calle eran parecidas: la gente andaba como si no recordase del ... todo cómo se camina, extrañada, nerviosa, en esa rara fraternidad que se construye en mitad del desconcierto y que le hace a uno pararse a charlar del tema con cualquier desconocido. Flotaba esa sensación de irrealidad que se iba acrecentando a medida que pasaban las horas, los semáforos seguían muertos y el ejecutivo no comparecía para explicar la situación; cuando a las 6 de la tarde el Presidente descendió desde la luz a tierra oscura para por fin decir algo, nos brindó una de sus performances y recorrió un laberinto argumental porque cada frase tenía su antítesis en la siguiente. La única coherencia del discurso residía en su voluntad de eludir cualquier certeza y, en la penumbra de su retórica, declaró solemne al país: «No sabemos bien lo que ha pasado, no descartamos ninguna hipótesis pero, por favor, ustedes no especulen con nada». Hace tiempo quedó claro que Sánchez nunca habla para ser entendido sino para ser interpretado, pero esta vez fue difícil hacerlo. Quizás el lunes el hombre intentó ser generoso y trató de entretener al personal, por eso nos regaló ese acertijo (no especulen, pero aquí no se descarta nada) para que pasáramos el rato durante las horas del apagón.

Lo bueno es que la luz volvió y entonces España parpadeó como quien sale del cine en una tarde soleada. En casa lo sentimos sin alborotos: el horno pitó como si sintiera vergüenza, con una timidez casi culpable, y al momento regresó el leve zumbido del frigorífico. Me fijé en que las lucecitas del router empezaban a brillar, y ese baile de destellos rojos y azules me recordó a R2 - D2, el pequeño robot con ruedas de Star Wars que habla con un código de luces y de sonidos que nadie entiende del todo pero cuya familiaridad siempre es muy reconfortante. Las calles y los comercios fueron recobrando su ritmo, y en Logroño solo las alarmas de algunas tiendas y el pantallazo azul de los paneles de la publicidad digital eran testigos de que había pasado algo. La normalidad empezó a caer sobre el país como una manta eléctrica, tapando una esquina aquí y otro trocito allá hasta terminar cubriéndolo todo a lo largo de la noche. Para entonces ya se vendía el relato del civismo y había por ahí vídeos de gente bailando por las vías con los trenes detenidos y un señor dirigiendo el tráfico en un cruce de Madrid. Es una narrativa bonita y superficial, reconfortante pero peligrosa porque el apagón ha costado vidas, y reducir este episodio a la anécdota pueril del buen comportamiento social anula la capacidad crítica de un país que necesita empezar a tomarse en serio a sí mismo. Han transcurrido los días y seguimos con el acertijo de las especulaciones porque, aunque la luz haya vuelto, ahí seguimos a oscuras.

