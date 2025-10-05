LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El anecdotario

El elefante

Carlos Santamaría

Carlos Santamaría

Logroño

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:22

La inmigración ha sido hasta hace poco en España el gran elefante en la habitación. Estaba ahí pero nadie se atrevía a mirarlo, colgábamos chaquetas ... en sus colmillos como si fuera un perchero, pasábamos por su lado y a lo sumo lo rozábamos de pasada sin comentar su presencia ni tampoco su tamaño, que crecía día a día como crece todo lo que se ignora. Durante años hemos jugado a no verlo, pero ya no queda espacio para la negación y es imposible continuar en la ilusión de que basta con apartar la mirada.

