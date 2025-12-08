LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los cotillones de Nochevieja, según Tris

Carlos Sacristán (Tris)

Carlos Sacristán (Tris)

Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:42

Comenta
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4,5 con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  3. 3

    «Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo
  4. 4 Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño
  5. 5 Herido un joven de 18 años al volcar su vehículo en la circunvalación de Logroño
  6. 6 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  7. 7 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  8. 8

    La UD Logroñés reacciona a tiempo
  9. 9 Un árbol navideño muy especial en el Parque de Gallarza
  10. 10

    Sánchez destituye al número dos de Salazar en Moncloa, señalado por encubrir el acoso sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los cotillones de Nochevieja, según Tris