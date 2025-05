La historia de la España democrática de los últimos tiempos se ha visto sacudida por diferentes crisis: desde la Gran Recesión de 2008, que en ... nuestro país se prolonga incluso hasta 2020; la pandemia que empieza justamente en este último año; la segunda invasión de Ucrania de 2022 que se superpone sobre la anterior; y desde principios de este ejercicio otra crisis con nombre propio: Trump, una reedición errática del «americano feo». Su apellido sirve para calificar por sí solo dicho cambio sistémico, pues la crisis Trump es también un metaconcepto, detrás del cual se esconden muchos riesgos y, por qué no, amenazas, no solo para la Unión Europea, sino también para España.

Indudablemente, el aumento del gasto en defensa de la UE y de España va dirigido contra Trump –aunque no se diga públicamente–, un enemigo confeso de la primera (respecto a España, recuérdese que el presidente-delincuente no sabía si formaba parte de los BRICS o no, de ahí que sea probable que tampoco sepa dónde está ni falta que hace), por lo que a día de hoy existe un escenario improbable, ucrónico y distópico, pero escenario al fin y al cabo, que no hay que dejar de contemplar: una hipotética alianza de dos potencias posfascistas (EE UU y Rusia), eso sí, cada una a su manera, contra la propia UE, de la que Putin también es enemigo por todo lo que representa, entre otras cosas la democracia. Por muy descabellado que les pueda parecer a algunos este escenario, recuérdese que una de las enseñanzas de la Guerra Fría es que hay que estar preparado para lo imprevisible. No vaya a ser que se haga realidad.

Por lo que se refiere específicamente a nuestro país, el debate sobre el aumento del gasto en defensa ha dado lugar a algunas afirmaciones que desde la academia conviene corregir. Así, el expresidente Rodríguez Zapatero dijo textualmente que «se ha impuesto la idea militarista que defiende la necesidad de incrementar los presupuestos de defensa». Pues, no, eso no es en sí mismo militarismo. Todo dependerá del nivel de gasto resultante sobre el PIB. Por su parte, algún periodista también se unió a este coro antimilitarista, llegando a titular uno de sus artículos: «Sánchez intenta resistir la ola militarista». Tampoco, por la misma razón. O el exJEMAD durante el ministerio Chacón y ahora podemita, Julio Rodríguez, quien ha llegado a hablar de un «proceso de militarización» sin mayores explicaciones ni matices en un artículo titulado demagógicamente 'La seguridad es tener techo, no tanques'. Que se lo digan a los ucranianos. Y, mientras tanto, el cuco Feijóo, haciendo oídos sordos de todo ello, se dedicó a elevar la apuesta acerca de la cuantía de dicho gasto, proponiendo un 3% (¿por qué no un 5%?, ya puestos). Caliente, caliente.

Justamente, este 5% era la meta a la que quiere llegar el presidente de los Estados Unidos, Canadá y Groenlandia (al menos en su imaginario neoimperial), por encima incluso de lo que gastan los EE UU en estos momentos en defensa. ¿Por qué un 5%, se preguntarán los lectores? En realidad, el presidente-dictador no ha dicho para qué. ¿Por si nos atacan los marcianos (y las marcianas, como a buen seguro habrían puntualizado los Monty Python)? Recuérdese que su admirado predecesor Reagan –el que inventó el lema del plagiario Trump: «Make America Great Again»– creía en los platillos volantes y juraba haberlos visto, visiones mezcladas con otras ideas milenaristas, como el Armagedón, que defendía con fervor 'neocon', eso sí, antes de caerse del caballo camino de Damasco y, de la mano de Gorbachov, iniciar el proceso que conduciría al final de la Guerra Fría. Otra respuesta más racional sería que el presidente-loco quiere que todos gastemos más para comprarle más armas al complejo militar-industrial estadounidense, denunciado en 1961 ni más ni menos que por el mismísimo Eisenhower, con el que es probable que Trump esté en deuda tras las últimas elecciones presidenciales. O que este necesite más dinero para calentar su Guerra Fría contra China, una auténtica profecía autocumplida.

Hablando más en serio, con serlo todo lo dicho anteriormente, una inversión del 2% no es un gasto militarista y un 3% tampoco. Otra cosa sería un dispendio del 5%, que, con arreglo a los pocos textos académicos que tenemos sobre la materia, sí que sería militarismo. De todos modos, las evidencias teóricas al respecto son tan endebles que no pondría la mano en el fuego por esta última cifra.

Otra cuestión es cuánto gastamos de verdad en estos momentos en seguridad y defensa en España. Pero, una vez más, las cifras son esquivas, pues desde hace más de 40 años los gobiernos de diferentes colores –entre ellos, el de Rodríguez Zapatero o siendo JEMAD el citado Rodríguez– se han dedicado a ocultar dicha inversión hasta debajo de las piedras presupuestarias porque sencillamente era impopular. Y ahora vemos a la ministra del ramo buscando justamente debajo de los guijarros a ver si encuentra las partidas suficientes para llegar, sin gastar mucho de verdad, hasta la cifra mágica del 2%, un auténtico Santo Grial de la política de seguridad y defensa española. Y no nuevo precisamente.

Para ir terminando, acerca de estos y de otros temas trataremos en el IX Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, titulado 'La democracia en España (1975-2025)' que se va a celebrar en la Universidad de La Rioja desde esta misma tarde hasta el viernes por la mañana. Por supuesto, todos aquellos que estén interesados en este evento, y en celebrar los cincuenta años de democracia en nuestro país, están invitados a asistir al mismo, pues la entrada es libre. Trump mediante.