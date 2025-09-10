Lo pagaremos muy caro

He publicado dos artículos en las páginas de Diario LA RIOJA sobre Israel y su perenne conflicto con Palestina, el primero titulado 'Estado de Israel ... y antisemitismo' y el segundo 'Amargura'. Este último lo redacté por obligación moral, ante las barbaridades que el Tsahal, el ejército israelí, está perpetrando en la franja de Gaza en su lucha contra Hamás.

No quería escribir nada más, pero la misma razón que me llevó a escribir 'Amargura' me obliga a enviar estas líneas. La actitud del Gobierno español para con el Estado de Israel va a traer muy serias y graves consecuencias para nuestra nación, en el momento presente y en el futuro. En primer lugar, Pedro Sánchez es el presidente del Ejecutivo de España y no sólo de una facción determinada. Por consiguiente, sus palabras y decisiones no pueden servir exclusivamente a los intereses de dicha facción, sino que deben tener en cuenta el interés general del Estado y su lugar en Occidente, hoy y mañana.

En segundo lugar, lo quieran aceptar o no personas cegadas por su ideología, Israel es un estado democrático y moderno. Se puede decir sin temor a equivocarse que es la única nación democrática de todo Oriente Medio y lo más parecido que existe en dicha zona a un régimen de libertades de corte occidental, si exceptuamos tal vez a Jordania, monarquía constitucional que goza de una paz, estabilidad y prosperidad muy poco habituales en ese atormentado rincón de la tierra.

En tercer lugar, no se puede acusar tan a la ligera de «genocida» a todo un Estado, insisto democrático. Israel es mucho más que Benjamin Netanyahu y su gobierno. Como decía antes, Netanyahu pasará, como todo pasa en esta vida. Hasta que ese momento llegue, habrá hecho muchísimo daño, sin duda, pero no hay que olvidar que hay mucha gente en Israel que está harta de esta situación y desea que termine y si no se les apoya lo único que se conseguirá es fortalecer a los halcones.

En cuarto lugar, Israel es desde su origen posiblemente la nación más amenazada de la Tierra y son muchos los que han jurado destruirlo: desde grupos terroristas hasta naciones como Irán, que está intentando desarrollar bombas atómicas sólo con este propósito. Ello, unido a 2.000 años de persecución incluyendo un horrendo Holocausto (eso sí que fue un genocidio) perpetrado por los nazis el siglo pasado, ha hecho que el pueblo judío tenga una inquebrantable voluntad de luchar por su supervivencia. Aún hoy, los soldados del ejército israelí juran ante las ruinas de la fortaleza de Massada, que Israel no volverá a caer.

A pesar de su pequeño tamaño, el país es muy poderoso. Y no sólo militarmente, sino en muchos aspectos: tecnológico, educativo, científico... Además, está apoyado por una gigantesca red de organizaciones judías en todo el mundo que velan por la seguridad y bienestar de su tierra prometida.

Por último, con Israel (y el pueblo judío) no se puede jugar. Tiene muy presente y nunca olvida quienes son sus enemigos y quienes están a su lado. De hecho, nos vuelven a recordar la expulsión del pueblo hebreo en el siglo XV y que fuimos los últimos de occidente en reconocer el Estado de Israel.

La radicalidad del gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados nos puede meter en una situación verdaderamente difícil, llevarnos en un callejón sin salida. Lo malo es que no lo pagarán ellos, sino toda la nación y el pueblo español.

Posdata: el Reino de Marruecos es un fiel aliado de Israel. Ahí lo dejo.