No era este el artículo que pensaba escribir. Y tampoco sabía que título ponerle: '¡Basta ya!', 'No en mi nombre', 'De oprimidos a opresores«

Respecto ... a lo primero, pensaba seguir narrando los hechos que ocurrieron desde el Congreso Sionista de Basilea hasta la fundación del estado de Israel en 1948. Desde luego no me siento capaz viendo todo lo que sucede en Gaza y finalmente, como título de estas líneas, escogí esa palabra que expresa mi sentir.

Sigo queriendo a Israel, sigo queriendo al pueblo judío, su historia, el largo camino de sufrimientos que ha padecido en los últimos siglos, pero desde luego no puedo querer a este Israel, o al menos a su gobierno actual.

Una represalia motivada por un atentado brutal o una acción militar de autodefensa no pueden justificar en modo alguno la destrucción salvaje que están provocando en Gaza, destrucción que como en todas las guerras, se ceba en la población civil, especialmente en los más vulnerables: niños, enfermos, ancianos... No se puede justificar de ninguna manera el ataque a los puestos de distribución de ayuda ni la prohibición de la entrada de dicha ayuda en las zonas donde su llegada es cuestión de vida o muerte.

Más de 1.200 muertos inocentes por un atentado horroroso y sin sentido no pueden justificar, de ninguna manera, 60.000 muertos la mayoría civiles inocentes y los que vendrán...

Aunque sólo sea por simple y fría estadística, es imposible que todas esas 60.000 personas militasen en Hamás o estuvieran de acuerdo con sus actos terroristas, del mismo modo que una buena parte del pueblo alemán no estuvo de acuerdo con la guerra que provocaron los nazis ni mucho menos con las atrocidades de todos conocidas, y muy especialmente sufridas por el propio pueblo judío.

Y hablando de ello, me duele en el alma decir que lo que está haciendo Israel se parece bastante a una limpieza étnica, la misma que ocurrió en Europa durante el Tercer Reich. Teniendo en cuanta estos horribles antecedentes, debería ser el propio pueblo de Israel quien detuviera la desmedida acción militar de su gobierno contra Gaza. So pena de que ocurra lo que mencionaba al comienzo de este artículo y que pensaba escribir como encabezamiento: que los oprimidos se transformen en opresores. Que todo el apoyo, afecto y defensa del pueblo de Israel y su derecho a existir comience a quebrarse incluso entre aquellos que más lo aman.

Supongo que este período infausto terminará y entonces, si alguien tiene interés, seguiré narrando las aventuras y desventuras del pueblo hebreo en su largo camino a la Tierra Prometida.

No quisiera finalizar estas líneas sin decir algo: aunque yo personalmente no conozco a ninguno, supongo que debe haber ciudadanos judíos viviendo en Logroño, incluso riojanos de origen. A ellos quisiera decirles que el afecto a su Tierra y a su Pueblo no son incompatibles con escribir sobre estos hechos y que el amor a su patria Israel y que el justo derecho a su autodefensa, no pueden justificar una violencia tan terrible contra aquellos que, a fin de cuentas, son sus casi hermanos de religión.