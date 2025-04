Comenta Compartir

Bosonit ha confirmado la renuncia a construir su sede en el casco antiguo de Logroño, desechando la propuesta acordada de rebajar dos plantas y traspasar ... la edificabilidad restada a otra parcela en La Villanueva. Arguye el alza de costes y otras circunstancias empresariales, como las alianzas necesarias de un sector tan ágil y competitivo, o la falta de músculo financiero suficiente para seguir avanzando. Algún comentario político del momento deslizaba la falsa creencia de que la no ejecución del proyecto conllevaría la pérdida en la creación de puestos de trabajo. El contenedor de por sí no hace empresa, y su desarrollo está en la capacidad de sus directivos y empleados. El proyecto venía avalado por el prestigioso arquitecto japonés Kengo Kuma e iba ser el 'Guggenheim logroñés', pero su exceso de volumetría, que sobrepasaba con creces la altura máxima del entorno fijada en 16 metros, no casaba en una zona muy sensible que alberga dos monumentos nacionales de la ciudad como las iglesias de Palacio, con su aguja piramidal, y san Bartolomé, con su torre. Tuvo enfrente a todos los entes destinados a velar por el patrimonio material, que advertían de un atropello estético y visual. Desde la Unesco, a través de Icomos, pasando por la Academia de San Fernando, el COAR, etcétera. Ahora queda revertir la parcela al Ayuntamiento y resarcir a la firma por el terreno adquirido en su día, que llevará consigo un proceso burocrático que esperemos sea lo más rápido posible en beneficio de todos. Una vez retornada la propiedad le toca al municipio reiniciar la enajenación del solar, bien en su totalidad o parcelado, tras casi cinco años en barbecho. ¡Bosonit sigue en pie, que no es poco!

Logroño