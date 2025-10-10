LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

Despedida y llamada de atención

La danza no puede sostenerse solo con pasión. Necesita espacios, recursos, presencia y respeto institucional

Carlos López Infante

Viernes, 10 de octubre 2025, 21:59

Comenta

Hace 57 años nació un sueño entre paredes humildes y pasos temblorosos. En un pequeño local de la calle Los Baños, contra viento y marea, ... y sorteando las zancadillas y la falta de permisos de aquel régimen autoritario, amenazante y receloso de cualquier atisbo de luz, se inauguró un lugar que cambiaría la vida de generaciones de riojanos: la Academia Infante, fundada por Aurora Infante y Carlos López en 1968. No fue solo la primera academia de baile de La Rioja, sino una de las primeras escuelas de danza de España.

