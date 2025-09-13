LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Anochece en Birkenau

Lo que está pasando en Gaza no es solamente la destrucción cruel del pueblo palestino. Es también la ruptura de la esperanza surgida a partir de 1945

Carlos Gil Andrés-Profesor De Historia. Ies Inventor Cosme García

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:43

En el campo central de Auschwitz el visitante encuentra lo que ya ha visto muchas veces sin verlo. El letrero de la entrada, los barracones ... de piedra y ladrillo, las galerías de fotos, el hospital de los experimentos médicos, el sótano con la cámara de gas, el callejón de las ejecuciones, las salas donde se amontonan cientos de maletas, miles de zapatos y de gafas, el detalle de las ropas infantiles, el espacio que ocupan dos toneladas de pelo femenino. La colección de horrores esperada.

