Tribuna

Día internacional para la erradicación de la pobreza

Cervantes, en El Quijote: «La mejor salsa del mundo es el hambre; y como ésta no falta a los pobres, siempre comen con gusto»

Carlos Álvarez González

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:56

En la Tesis IV de su obra 'Sobre el concepto de historia' Walter Benjamin escribe: «La lucha de clases, que un historiador formado por Marx ... ha de tener siempre presente, es una lucha por las cosas toscas y materiales, sin las cuales no existen las más finas y espirituales».

