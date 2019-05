Un cambio histórico

La Rioja asistirá al cambio del color del Gobierno regional y 25 años después el palacete de Vara de Rey volverá a tener inquilino socialista. El síntoma del que las urnas advirtieron hace un mes en las elecciones generales tenía tanto fundamento que se ha convertido en certeza capaz de darle la vuelta a los sucesivos triunfos del PP en las seis convocatorias electorales autonómicas anteriores. Concha Andreu se convertirá en la primera mujer al frente del Gobierno de La Rioja, una realidad histórica tanto por su condición femenina como porque devuelve al PSOE a su estatus de los años 90 como primera fuerza política de la región. Los casi 60.000 ciudadanos que han respaldado con sus votos la papeleta socialista son los avales que la impulsan a la Presidencia. Y son esos mismos ciudadanos, y los miles que eligieron otras opciones, los que le señalan que el camino debe estar en el pacto, el acuerdo, el consenso... el diálogo, en suma, de donde habrá de salir el apoyo definitivo para su investidura. Si Andreu y el PSOE no deben desatender ese encargo, tampoco las otras fuerzas concernidas, Ciudadanos y Unidas Podemos, deben olvidar que es su responsabilidad también administrar esa misma encomienda para hacer posible la gobernabilidad de la región y, por ende, la estabilidad institucional que permita su desarrollo. El triunfo de Concha Andreu en el ámbito autónómico tuvo su epílogo con la victoria socialista en todas las cabeceras de la comunidad, más allá de que futuros pactos pueden entregar algunas alcaldías a otras fuerzas. Logroño es, seguramente, el paradigma del cambio con un solvente triunfo de Pablo Hermoso de Mendoza que, no obstante, necesitará apoyarse bien en Ciudadanos, bien en Unidas Podemos y el PR para hacerse con la Alcaldía. Frente a las conquistas de Andreu y del PSOE, el fracaso se alojó en la sede del Partido Popular. Los votos que la papeleta que encabezó Ceniceros sumó por encima de los que su partido aunó en las generales de hace un mes le permitieron mitigar un batacazo de proporciones históricas, aunque no le conceden margen alguno para gobernar. Ceniceros cierra así seis legislaturas consecutivas de hegemonía popular.

RECUPERACIÓN NACIONAL DEL PP. En el ámbito nacional, las elecciones advirtieron que España no cambió tanto el 28-A. La victoria de Pedro Sánchez en las generales se proyectó sobre los comicios europeos, municipales y autonómicos mejorando las posiciones socialistas; pero a costa del resto de la izquierda, víctima de su propia división. De modo que el PP de Pablo Casado pudo recuperarse, mientras relegaba a Ciudadanos a un papel subalterno de cara a la gobernación de ayuntamientos y comunidades, para lo que deberá contar con el apoyo de un Vox a la baja. La pérdida de la alcaldía de Madrid por parte de la izquierda y el mantenimiento de la Comunidad en manos de la derecha fue el reflejo más notorio de lo que ocurrió ayer.

MODERACIÓN Y SENSATEZ. Las elecciones al Parlamento Europeo pusieron ayer a prueba la estabilidad de la Unión Europea, sin que el auge de las opciones más distantes con el proyecto de integración salieran en condiciones de hacerlo zozobrar. Pero lo ocurrido tanto en nuestro país como en los demás socios de la UE reclama que la política vuelva hacia el centro de las necesidades y las preocupaciones ciudadanas, rechazando las tentaciones a la polarización irracional de la acción pública, al recurso a la visceralidad identitaria y a la ideologización extrema. La llamada a la moderación y a la sensatez es el mensaje común que las urnas transmitieron en la jornada de ayer. Una advertencia que debe hacerse presente en las próximas semanas y meses, en los que España y Europa han de asegurarse la gobernabilidad para tiempo.