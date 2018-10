El buenismo político y Jesús de Nazaret

Se lleva muchos años hablando del 'buenismo', esa forma de hacer política con apariencia de bien intencionada que se le achaca a la izquierda, especialmente a la moderada, pero que también lo practica, en ocasiones, la derecha. Esa querencia a parecer bueno, aunque no se sea, es tan vieja como el mundo; lo novedoso es que se aplique a la política.

En mi opinión no andaba descaminado Hobbes con su frase Homo homini lupus, traducido, más o menos como «El hombre es lobo para el hombre»; o sea, que somos malos con el prójimo; pero, aunque íntimamente estemos convencidos de nuestra falta de bondad, no nos gusta que se note, preferimos parecer partidarios de la máxima evangélica «todos los hombres somos hermanos» aunque el prójimo nos resulte indiferente. Si aplicamos esto a la política, nos encontramos con el 'buenismo', con alguna particularidad. A mi entender, el 'buenismo' es la práctica política de quien sabe que no es bueno y quiere parecerlo, pero con la peculiaridad de que, para conseguirlo, utiliza dinero de todos; es bien sabido que con pólvora del rey se dispara muy bien y, además, no hay tiro largo. Viene a ser una forma de decir: «Yo no soy bueno, pero voy a obligar a todos a que lo sean» y, de paso, pareceré un bendito.

Evidentemente, esto tiene un gran inconveniente: no se puede obligar a nadie a ser lo que no quiere, ni siquiera a ser bueno, pues irremediablemente se volverá en tu contra. Los ejemplos son muchos en las decisiones políticas. Si analizamos una situación anómala, como es que el país con más paro de los grandes países de la Unión Europea, España, sea el que más inmigrantes acoge, cerca de mil diarios, vemos que esto hace parecer al Gobierno español muy bondadoso, pero, a la vez, hace aumentar el número de partidarios de la extrema derecha, de infausto recuerdo y, a la larga, traerá muchos problemas. Otro ejemplo español de 'buenismo¡ es la famosa decisión del Ejecutivo de frenar la venta de bombas inteligentes a Arabia Saudí con el pretexto de que se podían usar contra civiles en el Yemen... hasta que les percataron de que corrían peligro los puestos de trabajo en los astilleros gaditanos, que fabricaban barcos para Arabia. Tuvieron que dar marcha atrás en esa decisión que les hacía parecer buenos. Lo que consiguió aquel Consejo de Ministros no fue parecer bueno, sino parecer incompetente por no calibrar las consecuencias de sus decisiones.

En fin, que el 'buenismo', a la larga, no es beneficioso para el que lo propone, porque se suele ver el plumero de sus contradicciones, ni siquiera para los posibles beneficiarios, porque suele volverse contra ellos.

Hace dos mil años, un tal Jesús de Nazaret dijo: «Si quieres ser perfecto, toma todo lo que tengas y dáselo a los pobres». Desgraciadamente, consiguió demostrar que casi nadie es perfecto, comenzando por aquel joven rico a quien se lo dijo, que se dio la vuelta con tristeza. Quienes practican el 'buenismo' tampoco son perfectos. Aunque quieran parecerlo.