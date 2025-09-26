Yo sé quién soy
Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:02
Cada septiembre es lo mismo. Vuelve a martillear el despertador, me desbarranco aturdido por el precipicio de los madrugones, y en las primeras luces moteadas ... del dormitorio revolotean dispersos los átomos que hasta anoche me conformaban. Uno a uno los voy prendiendo, como a diminutas polillas, y un poco a tientas pruebo a recomponer de nuevo ese puzle que el hábito y la costumbre dicen que responde a mi nombre. Unas mañanas mejor, y otras no tanto, pero algo hay que echar a rodar por las calles, hacerle dar los buenos días, cumplir con las obligaciones sociales, ser buen padre o buen hijo o buen amigo, en definitiva, ser. Y así día tras día, año tras año. Sucede a veces, como el verso de Neruda, que me canso de mis pies y de mis uñas, sucede que me canso de acarrearme a todas partes, y me acuerdo de aquel libro de Calvino, en el que una armadura vacía, sostenida únicamente por su desmedida voluntad de existir, se convertía en Agilulfo, el mejor paladín de Carlomagno. Somos ese hueco cascarón al que hemos ido rellenando de filias y fobias para darle cuerda. Las puertas del jardín idílico de la infancia se cierran para siempre cuando descubrimos que somos un extraño alienígena desgajado del mundo y sus juegos. Hace mucho frío fuera de la unanimidad familiar, y la adolescencia es un desgarro en el que hay que aprender a elegir, optar y desechar a cada paso. En nuestra juventud todo era muy primario. Bastaba con una camiseta de un grupo de música y fidelizarse a un par de bares. Una identidad solvente se construía con un poco de argot, un puñado de canciones y alguna enemistad irreconciliable para marcar los límites del yo, hasta que, de repente, ya estábamos presos en un personaje al que no siempre era posible renunciar. Hoy en día todo fluye, todo es vértigo. Cuando la revolución se dio cuenta de que no podía satisfacer lo que queríamos tener, se volcó en jalear nuestra apetencia de ser. Que por supuesto sale más barato y permite los brindis al sol. No tendremos nada, pero nadie pondrá trabas a nuestros ensueños identitarios. A quién le puede importar el deterioro de los servicios públicos, si pude sentirse muy español, o muy catalán, o muy de Villa Conejos de Abajo. Podrán exacerbarse las desigualdades de clase, de renta, de oportunidades, mientras no se toque mi sagrado derecho a lucir velo o kufiya, pulserita rojigualda, escapulario, Barbour o unos Quechua impermeables multibolsillos. Aquello que me singulariza y alienta, esa determinación sin la cual, como Agilulfos, nos desmoronaríamos como un montón de chatarra oxidada. Eso que a mí me falta cada septiembre para poner en pie este tinglado que soy. La primera vez que don Quijote tuvo que regresar a su pueblo, aun molido a palos conservaba la suficiente conciencia de sí mismo como para corregir a su vecino Pedro Alonso, que lo tomaba por el bueno de Alonso Quijano: «Yo sé quién soy». Afortunados los locos capaces de tanta cordura.
