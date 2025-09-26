LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nunca me entero de nada

Yo sé quién soy

Bruno Belmonte Alamañac

Bruno Belmonte Alamañac

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:02

Cada septiembre es lo mismo. Vuelve a martillear el despertador, me desbarranco aturdido por el precipicio de los madrugones, y en las primeras luces moteadas ... del dormitorio revolotean dispersos los átomos que hasta anoche me conformaban. Uno a uno los voy prendiendo, como a diminutas polillas, y un poco a tientas pruebo a recomponer de nuevo ese puzle que el hábito y la costumbre dicen que responde a mi nombre. Unas mañanas mejor, y otras no tanto, pero algo hay que echar a rodar por las calles, hacerle dar los buenos días, cumplir con las obligaciones sociales, ser buen padre o buen hijo o buen amigo, en definitiva, ser. Y así día tras día, año tras año. Sucede a veces, como el verso de Neruda, que me canso de mis pies y de mis uñas, sucede que me canso de acarrearme a todas partes, y me acuerdo de aquel libro de Calvino, en el que una armadura vacía, sostenida únicamente por su desmedida voluntad de existir, se convertía en Agilulfo, el mejor paladín de Carlomagno. Somos ese hueco cascarón al que hemos ido rellenando de filias y fobias para darle cuerda. Las puertas del jardín idílico de la infancia se cierran para siempre cuando descubrimos que somos un extraño alienígena desgajado del mundo y sus juegos. Hace mucho frío fuera de la unanimidad familiar, y la adolescencia es un desgarro en el que hay que aprender a elegir, optar y desechar a cada paso. En nuestra juventud todo era muy primario. Bastaba con una camiseta de un grupo de música y fidelizarse a un par de bares. Una identidad solvente se construía con un poco de argot, un puñado de canciones y alguna enemistad irreconciliable para marcar los límites del yo, hasta que, de repente, ya estábamos presos en un personaje al que no siempre era posible renunciar. Hoy en día todo fluye, todo es vértigo. Cuando la revolución se dio cuenta de que no podía satisfacer lo que queríamos tener, se volcó en jalear nuestra apetencia de ser. Que por supuesto sale más barato y permite los brindis al sol. No tendremos nada, pero nadie pondrá trabas a nuestros ensueños identitarios. A quién le puede importar el deterioro de los servicios públicos, si pude sentirse muy español, o muy catalán, o muy de Villa Conejos de Abajo. Podrán exacerbarse las desigualdades de clase, de renta, de oportunidades, mientras no se toque mi sagrado derecho a lucir velo o kufiya, pulserita rojigualda, escapulario, Barbour o unos Quechua impermeables multibolsillos. Aquello que me singulariza y alienta, esa determinación sin la cual, como Agilulfos, nos desmoronaríamos como un montón de chatarra oxidada. Eso que a mí me falta cada septiembre para poner en pie este tinglado que soy. La primera vez que don Quijote tuvo que regresar a su pueblo, aun molido a palos conservaba la suficiente conciencia de sí mismo como para corregir a su vecino Pedro Alonso, que lo tomaba por el bueno de Alonso Quijano: «Yo sé quién soy». Afortunados los locos capaces de tanta cordura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3 La otra cara de la feria
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  6. 6 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría
  7. 7

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  8. 8

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  9. 9

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  10. 10

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Yo sé quién soy