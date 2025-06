Yo no soy tonto

Comenta Compartir

Durante esta semana han tenido lugar los exámenes de la PAU, de soltera Evau, y a buen seguro hay hogares en los que han descubierto ... que el adorable gremlin se ha alimentado después de la media noche. Sorprende que, en la época en que para tener un periquito se requiera certificado de penales y varios máster, se permita a cualquier indocumentado criar a estos extraños seres llamados adolescentes. Y luego nos asombra el descenso demográfico. A cada despedida de soltero que nos visite habría que exigirle, para tolerar sus desmanes, el compromiso por escrito de formar una familia numerosa. Otro gallo cantaría. En cualquier caso, la PAU para la generación que ha vivido la pandemia, el volcán, la dana, el apagón o el paso de Melody por Eurovisión, debería ser un día más histórico en la oficina. Hay latitudes con más terreno rústico en las que queda todavía la posibilidad de mandar al púber a que aprese y despiece con sus propias manos a alguna fiera salvaje para considerarlo digno de ingresar en la tribu. Aquí, a expensas de futuras reformas de Vox que alienten por fin la presencia de varones y varonas de pelo en pecho, somos más salvajes y obligamos a nuestros desvalidos infantes a que se debatan con las más disparatadas ocurrencias de la enésima reforma educativa. Lo cierto es que a los dieciocho uno tiene más de central termonuclear de hormonas que de ensimismado erudito monástico, y a la larga estas pruebas son el equivalente moñas de la mili que no vivimos los abuelos Cebolletas del presente. Supongo que habrá prescrito, así es que déjenme que confiese que a mí me suspendieron en Literatura Española. Quizás las señales de advertencia eran claras y yo hice caso omiso, pero la ley de Peter advierte de que todo idiota asciende hasta su nivel máximo de incompetencia, y por eso ustedes me tienen que sufrir cada quince días, y mis alumnos cada curso. Con lo cual, ¿qué podría haber salido mal en esta PAU? Tenemos una generación que se está chinando mucho con esto, y por eso me parece de perlas la campaña para el fomento de la FP que está desarrollando el Gobierno. Por la vía de la ejemplificación caeremos en la cuenta de que se vive mejor de un buen oficio, que además revierte en el progreso del conjunto de la sociedad. Los fontaneros, vean si no, que lo mismo limpian un desagüe atascado que las oscuras cloacas del Estado. Fontaneros o fontaneras, porque lo cortés no quita lo valiente, y en pos de la igualdad también se está dignificando mucho la noble profesión de señorita de compañía. Tras dos mil años cipotudos, a ver por qué no van a poder también ellas alcanzar el mismo nivel de desahogo. Machacas de puticlú a la altura maquiavélica de un Richelieu. Ñapas que se preciarán de ser los primeros en aplicar el gotelé a la Constitución. Directoras de cátedra con un título por correspondencia. Díganme si a todos estos les preocupaba la PAU. Han perfeccionado aquel famoso lema publicitario: porque yo no soy tonto, me hago el tonto y trinco. En el país de Monipodio y sus secuaces, hay que ser tonto de remate para hincar codos.

