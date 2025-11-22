Yo era ateo, pero ahora creo

Comenta Compartir

Para mí eran claras señales que contrarrestaban mi incredulidad. Primero, la inclusión dentro de un festival literario como Cuéntalo de la visita nocturna a la ... Redonda. Después, que las entradas se agotasen al instante. Me rendí a la evidencia y asumí que bajo la ola de espiritualidad posmoderna originada por el último álbum de Rosalía el país entero estaba cayendo presa de místicos fervores. Ya lo había dicho Caro Baroja, el sobrino del impío don Pío, que el español es ese ser que va siempre detrás de un cura; a veces con un cirio, y otras, con un garrote. Ahora tocaban novenas y escapularios. Me imaginé recorriendo la concatedral en compañía de decenas de novicias motomami, de maxiuñacas esculpidas, outfit cani-deluxe y rosario de la bisabuela. Craso error. No diré si con alivio o decepción, pero constituyó el grueso del grupo el habitual y animoso frente de juventudes que copa las plazas en nuestros eventos culturales. Digamos, de paso, que ahora mismo podríamos aspirar a la gerontocracia más ilustrada que han visto los siglos, más ellas que ellos. Habrá alguna razón que explique por qué mientras descapitalizamos educativamente a los jóvenes, estamos creando la tercera edad más preparada de todos los tiempos. No se personó Sor Motomami, pero no hay medio que no se haga eco de este neobeaterío, sospechamos que por razones torticeras y para llevar el agua su molino. Por un lado el gobierno y sus loroparks mediáticos empeñados en exhumar tétricos zombies del pasado para luego bravuconear de dar lanzadas a moro muerto. Por otro, los exhumados, que han acabado por convencerse de que de verdad están vivos y ya ensayan las procesiones bajo palio. Gracias a todos los cuales el país entero hiede a pestazo de materia corrupta. Podría haberlo firmado Groucho, pero es del otro Marx, el creador de la verdadera escuela de humoristas: lo que primero sucedió como tragedia, en España siempre se repite como farsa. Según el genial Chesterton, se deja de creer en Dios y se empieza a creer en cualquier tontería. No habría aquí espacio para consignar la cantidad de sandeces, fruslerías y banalidades que hemos ido elevando a los altares, y hay gente «pa tó» que diría el torero, pero lo que no vimos venir es que se dejara de creer para acabar facturando una espiritualidad de algoritmo, con cuatro tópicos de manual de autoayuda y estética almodovariana. Será que los jóvenes y las jóvenas andan como vacas sin cencerro y por mucho que Pedro les predique en la radio pública necesitan algo más que ansiolíticos y playlists progresistas para combatir tanto malestar y tanto desasosiego. Sin ninguna posibilidad de acceso a una vivienda digna, con el índice de paro más alto de Europa, con empleos precarios muy por debajo de su cualificación académica, lo sorprendente es que no procesen en masa y salgan pitando a enclaustrarse en un convento. Hagan sus apuestas. Cualquier día el Monasterio de Cañas se nos convierte en un vivero de rutilantes estrellas angelicales del sonido urbano latino.

