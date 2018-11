El 'brexit' sigue adelante El Gobierno de May acepta el preacuerdo con Bruselas pero el proceso será «difícil» Miércoles, 21 noviembre 2018, 22:55

En términos de pura lógica y considerando la madurez y solvencia de las instituciones británicas, desde ayer se puede dar por hecha la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tras negociar minuciosamente los últimos flecos del complejo acuerdo de divorcio, la primera ministra, Theresa May, anunció que se había alcanzado un preacuerdo para superar los últimos escollos de la gran operación, singularmente el muy delicado de la frontera entre el Reino Unido e Irlanda, miembro de la UE y el Ulster, un territorio de la isla de Irlanda bajo soberanía británica. May, que logró tras una reunión de cinco horas que su Gobierno aceptara el preacuerdo, señaló que era el «mejor acuerdo que se ha podido negociar». La crisis política y la tempestad social que produjo la aprobación de la salida en el referéndum de junio de 2016 llevó, tras un agitado periodo institucional y social, al adiós al «Continente», como aún denominan a Europa los nostálgicos de una especie de Arcadia británica que, a decir verdad, sólo traduce un nacionalismo que mezcla el legendario 'british way of life', averiado por el paso del tiempo, pero muy anclado aún sobre todo en las filas conservadoras, y la reticencia a ser parcialmente gobernados desde Bruselas. Hoy se ve como poco sensata la convocatoria del referéndum sin un debate que debió ser mucho más sosegado y amplio y sólo sirvió, a corto plazo, para suscitar la grave crisis vigente. Además, la operación de salida provocó una crisis abierta con la inevitable dimisión del entonces primer ministro, el imprudente y mal informado David Cameron. Su sustituta, Theresa May, asumió la pesada carga de negociar con Bruselas lo que era, ciertamente, un mandato popular, aunque en un claro clima de empate social que se tradujo en complicaciones para la gobernación y una serie de innovaciones en el escenario político, entre las que sobresalen los desacuerdos en el interior del Ejecutivo, las disensiones en el partido conservador y el cuestionamiento de la primera ministra desde sus propias filas. Sin embargo, a pesar del borrador de acuerdo de salida, es casi seguro que el proceso acabará en un 'brexit' duro. Resulta probable que el Parlamento británico introduzca enmiendas en el borrador, con lo que el Gobierno de May pierde la capacidad de ratificar el acuerdo y, en todo caso, los laboristas ya han anunciado que no lo apoyarán si no cumple una serie de condiciones. Sea de una manera u otra, es inevitable una salida difícil tanto para May -que ha reconocido que esperan «días difíciles»- como para el Reino Unido.