El 'brexit' Si algo caracteriza la historia de Inglaterra en estos últimos 300 años es que no ha salido nunca perjudicada MANUEL VILAS Miércoles, 5 diciembre 2018, 23:42

Es imposible saber a quién beneficia el 'brexit'. Y la razón es muy sencilla: nadie lo sabe. Se sabrá dentro de unos 10 años, o tal vez 20. Muchos son los que dicen que el principal perjudicado del 'brexit' va a ser el Reino Unido. Yo creo que si algo caracteriza la historia de Inglaterra en estos últimos 300 años es que no ha salido perjudicada nunca. Por una razón: son astutos, y contumaces, y tienen mucha confianza en sí mismos. Es posible que les cueste mucho trabajo revertir en una ventaja esa salida de la Unión Europea. Theresa May está convencida de que ha negociado bien. Aunque hay un tono cansado en su rostro.

Los analistas hacen previsiones, los economistas hacen cuentas y cálculos, y todos coinciden en que el 'brexit' será un desastre. Habrá que verlo. Si dentro de 10 años la gente en el Reino Unido vive mejor que en Francia y Alemania no habrá duda alguna. Si dentro de 10 años la economía británica es más fuerte que la economía francesa y alemana estará todo claro. Lo que yo creo que pasará es que dentro de 10 años los ingleses serán tan ricos como los alemanes. Y que los franceses serán un poco menos ricos, pero casi no se notará. Lo que sí se notará de manera tan obvia como hoy es que España será más pobre que Francia, Alemania y Reino Unido, y solo un poco más pobre que Italia. O sea, como hoy.

Llevamos así unos 300 años. Los ingleses tenían ganas de intentarlo, porque en el fondo piensan que dentro de 10 años a lo mejor pueden ser un poco más ricos que los alemanes. O todavía mejor: tal vez dentro de 10 años las decisiones importantes que afecten al mundo las tomen solo los estadounidenses, los chinos, los rusos y los ingleses. Dentro de 10 años veremos quién tiene los mejores coches y las casas más lujosas, quién las mejores universidades y los mejores hospitales, si los ingleses o los alemanes, porque de ellos es el poder y el dinero. Para los ingleses la salida de la Unión Europea es algo así como si un funcionario decide dejar de ser funcionario y hacerse autónomo. El día que toma esa decisión todo el mundo le dice que está loco. Cuando le va bien y prospera, todo el mundo le aplaude.

Los ingleses han elegido el riesgo, porque es connatural a su carácter. Y porque desconfían de Francia y Alemania y tienen nostalgia de cuando eran un imperio solitario. En Europa a los españoles, gobierne la derecha o la izquierda, les dejan hacerse fotos con los que mandan, pero poco más. Los españoles no pintan casi nada en este asunto del reparto del poder. Además, los españoles están muy entretenidos insultándose y odiándose los unos a los otros, y ese es un entretenimiento fantástico, que tiene una ventaja añadida: te olvidas de que no pintas nada en el mundo, y así no te deprimes.