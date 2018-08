BONITO... PERO TAN FEO

Tenemos un Gobierno bonito que hace cosas feas. Con el segundo 'Aquarius' se pone de perfil, acojonado, y alega que no somos «el puerto más seguro». Olé. Con la contratación de la esposa del presidente justifica lo inexcusable, a pesar de que se trata de una empresa financiada con fondos públicos. Con olé. Saquean la televisión y la radio públicas, purgando a quienes no consideran estar lo suficientemente cercanos a su ideología, esgrimiendo hipócritamente argumentos de independencia e imparcialidad que dan pena, por no decir asco. Con olé y olé. Coloca en la tercera y cuarta fila del staff estatal a los 'compas' del partido, por cierto, ninguno del PSOE riojano. Reolé. Deja solo al jefe del Estado ante los ataques de Puigdemont y sus matones independentistas, arde Valencia, le desbordan los migrantes en Andalucía o pasea a 'frau' Merkel por Doñana y Matalascañas, compartiendo torpes pasos como patos cojos. ¡Oooooleee!

El caso es que este Gobierno no se ve obligado a mirarse en un espejo. Al menos no ante al que estaba forzado el anterior. En su luna lunera, la imagen que se refleja es la del puro marketing, la de la escayola mediática, la del tactismo interesado, la de la progresía de baratillo sin réplica: el PP, porque está noqueado por el máster de su líder; Ciudadanos, grotesco, perdido en la esfera política, pidiendo a gritos elecciones; y Podemos, como vaca sin cencerro, de permisos de maternidad y paternidad.

Si este Gobierno bonito que hace cosas feas, muy feas, se enfrentase a un espejo de verdad, sin CIS masterchef de por medio, se mostraría tal cual es: endeble, artificial y cogido por pinzas que aprietan hasta la asfixia.