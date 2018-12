EL BLOQUEO VOLUNTARIO

La quinta Bota de Oro para Messi es no solo lo más importante, sino lo que más va a seguir importándonos porque nos hemos guarecido en la frivolidad, que no es ningún albergue desdeñable. ERC y PDeCAT se han inclinado por otro tipo de soluciones que no aclararán nada, ni de momento, ni hasta que pase la procesión de los días, que tiene muchos penitentes. Lleva algún tiempo explicando lo que quiere pero no acabamos de entenderlo porque no nos gusta la parcelación de España. Puigdemont acusa el Consejo de Ministros de ser un cónclave de provocadores y les anima a contestar.

Han sido los comerciantes de Barcelona los que han alertado del colapso de la ciudad a tres pasos de la Navidad, cuando todos nos deseamos la misma felicidad que deseamos para nosotros, pero sin que afecte a la nuestra. Mientras, Ciudadanos ha puesto palos en las ruedas del PP por el más que problemático encaje de Vox. Por algo será que los que saben mucho de política nacional aconsejan que no se meta nadie en ella, porque es un avispero, y el partido de Rivera no es partidario de extender a España entera al modelo andaluz. Lo que ha concluido es el macrojuicio del 'caso ERE', pero la sentencia se retrasará al menos durante medio año, que en política local equivale a la eternidad, más ese medio año.

No me gusta ponerme pesado, porque me parece un pecado mortal de necedad, pero si repito las cosas no es para que nadie las aprenda sino para aprenderlas yo. Y hasta que lleguen las elecciones generales no hay nada que hacer, aunque los presos recurran a Estrasburgo.