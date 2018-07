El Biscúter de Flautín

La historia del Biscúter, aquel micro-coche, aquel cochecillo que inventó Voisin en Francia a finales de los '40 del pasado siglo, uf, qué lejos, y que se dejó ver bastante por las vacías y subdesarrolladas carreteras españolas a partir de 1953, ya convertido en un hito de nuestra gloriosa industria automovilística nacionalsindicalista, es muy curiosa. Lo bautizamos La Zapatilla, porque parecía como una de aquellas de andar por casa, pero con cuatro ruedas. Con su carrocería de aluminio, así no había ni que pintarlo, fue un trasto simpático que cayó bien entre las gentes porque había deseos de poseer algo que se pareciera a un coche, aunque no fuera barato: 28.600 pelas, que era lo que ganaba cualquier currela en tres años y que, al cabo de seis, tiempo que duró su fábrica, se convirtieron en 60.000 del ala. Descapotable, con una capota de loneta gris, era un biplaza de asiento corrido en color rojo, y sin puertas, que llegaron más tarde y también de lona y opcionales. Aquello había que verlo: ¡la ardilla de nuestras carreteras!, decían en el NO-DO bajo una música triunfal. En fin, un coche para darse pisto: ¡Mira, qué ufano llega tu Ernesto en su Biscúter, quién pudiera! O: Eduardo me llevó ayer en su Biscúter hasta el túnel de Viguera, para cuando llegamos atardecía... ¿Y qué pasó? Pues nada, ¿qué va a pasar dentro de una alpargata? El Biscúter fue un coche muy ingenioso (échele usted un vistazo a su mecánica, wiki-wiki) que no necesitaba marcha atrás: había mucho sitio donde aparcar, todo el del mundo. Pesaba 240 kilos, se levantaba al arrastre con una mano y petardeaba como una moto reventona hasta los 75 Km./h. con su motor de 197 c.c. y casi 10 CV. Lo del «casi» lo decían sus propietarios con cierta jactancia. El caso es que, en sus principios y aún teniendo en cuenta las expectativas de venta que podían darse en aquellos tiempos autárquicos en tránsito hacia el Opus Dei, no se vendió mal. Durante seis años y una vez puesto en marcha el sistema de montaje (la «cadena» sería mucho decir) se realizaron 12.000 unidades, no sin sufrir un estrambótico anecdotario de carencia de materiales e impedimentos de todo tipo en su producción. Mas, cuando en 1954 se llegó al número 1.000, Autonacional S.A., la empresa catalana que lo fabricaba, decidió para celebrarlo regalárselo al Patas Cortas*. Es decir, a su excremencia, la lucecita del Pardo don Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde. Ya ve usted por dónde, ahora que a la momia de la Culona* nos la están metiendo con calzador hasta en el gazpacho, se me cuela por esta ventana aquel despiadado e impío beatorro. Para entonces, aquel cuartelero decimonónico y matón ya tenía unos cuántos modelitos automovilísticos en su colección: el camión Ford 817, con dormitorio, despacho con teléfono, WC y aguamanil repujado en plata parisina que le montaron en la guerra incivil y que seguiría usando para sus correrías campestres; el Mercedes W31-G4 de seis ruedas, una joya de la tecnología alemana que le hizo llegar su amiguito del alma Adolfo Hitler y que incluía un oratorio extensible en el portaequipajes y un asiento giratorio para disparar a los conejos en marcha: matar por matar; un Mercedes 770K blindado, tres flamantes Rolls Royce Phatom IV capotados y otro descapotable; un Rolls Silver Wraith que le regaló a la Collares, su señora de él: aquella ruina de joyeros y anticuarios madrileños; un Cadillac El Dorado, un Cadillac Brougham, varios Buick Eight de 1949 y una flotilla de Ford V8 de los años '30. El Comandatín*, el Flautín*. El Gran Austero. ¿Que qué hizo con el Biscúter? Pues venderlo para sacarse unas perrillas, no iba a desaprovechar 30.000 leandras aquel miserable. Apuntaré, para terminar, que desde 1955 y hasta que lo paseó de camino a su Valle un camión Pegaso 30/40 del Ejército de Tierra, la Paquita se hizo con otra flota de Cadillac Fleetwood y varios Chrysler Imperial que le fabricó y regaló, qué remedio, Barreiros. Y aún tenemos que seguir aguantando al endiosado matarife, al prior del Valle de los Caídos que ve peligrar su negocio subvencionado y a la Fundación que lleva su nombre, también con la cobarde complicidad de esos sectores del PP que tienen el morro de decirse demócratas a la vez que justifican y defienden la perversa dictadura de aquel infame ladrón.

Nota: Los alias del monstruo señalados con asterisco (*) son de honda raigambre militar: se los pusieron al interfecto sus compañeros cadetes de la Academia de Infantería de Toledo. Lo de Flautín, por su vozarrón. Su papá, don Nicolás, que fue un putero irreductible, lo llamaba Marica, Mariquita y Paquita, sin ningún cariño evidentemente: lo veía venir.