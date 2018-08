Hoy voy a escribir del bikini. Cuando digo la palabra bikini, no me estoy refiriendo a aquel atolón del pacífico, de nombre Bikini, en el que se hacían pruebas nucleares, mientras los militares las observaban a unos cientos de metros sin saber que la radiación era peligrosa para sus vidas, como tampoco lo sabía Marie Curie, que murió, tras descubrir el radio y recibir dos premios Nobel, debido a los efectos radiactivos del material con el que trabajaba. Hoy me refiero al famoso bikini, el dos piezas que llevan en la playa la mayoría de las mujeres y cuyo uso, en mi adolescencia, era motivo para acabar en el cuartelillo de los municipales o en comisaría -recordemos que en Logroño, en el complejo deportivo de Cantabria, había dos pisicinas, una para hombres y otra para mujeres, y no se podía salir del recinto de las piscinas en traje de baño porque supuestamente era pecaminoso-. El bikini que llevó al alcalde de Benidorm a hablar con Franco -o con 'doña Carmen', que la leyenda, con el paso del tiempo, tomó variados rumbos- para que suavizase la norma por el bien del gran negocio que ya era el turismo.

Como todo el mundo sabe, el bikini lo forman dos piezas: una que tapa, más o menos, los pechos y otra que tapa lo que casi todo el mundo piensa se debe tapar. Hoy escribo del bikini, porque acabo de leer, en un diario del grupo Vocento, el ABC, que se está poniendo de moda llevar la parte superior del bikini al revés: la parte que va ataba al cuello se ata en las costillas y viceversa. El resultado parece que es, si el bikini es escueto, que, en vez de enseñar la parte superior de los pechos, se enseña la inferior; vamos que se enseña más, lo cual no es ninguna novedad pues, si se quiere enseñar, tenemos el top-less, o sea directamente no ponerse la parte superior del dos piezas. La verdad es que, al ver las fotos de esta moda, resulta rara la composición, pues se ve una especie de agujero central, en el que se muestra la parte inferior de los pechos y, tal vez sea por la costumbre, es menos estética que la tradicional.

Lo curioso del caso es que esta moda ha sido lanzada por algunas 'influencers', o sea por mujeres con muchos seguidores en las redes sociales que hacen de las fotos y, raramente, de los escritos que cuelgan un buen negocio. No tengo nada contra ellas, faltaría más, aunque debe de ser un martirio el tener que conseguir, por obligación, material para contentar a los seguidores.

Cuando he visto las fotos de la parte superior del bikini al revés, me ha venido a la mente una frase que decía mi abuelo y que yo he puesto en boca de algún personaje en una de mis obras de teatro: «Cuando el diablo no tiene que hacer, con el rabo mata moscas».