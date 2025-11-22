Pasar «Revista» a la Historia

Comenta Compartir

Berlanga admiraba la Revista, lo arrevistado en general, lo que se veía en el Martín o en La Latina. Por eso, cuando hicimos 'El verdugo' ... en La Latina, amadrinados por Lina Morgan, le pareció muy propio, pues la casa (y la causa) de la Revista, su templo madrileño, acogió durante meses una trama que siendo popular –protagonizada por españoles del común– y por momentos muy cómica, contenía una caída radical, sin posibilidad de recuperación, como en tantas historias que compartieron él y Rafael Azcona, devoto igualmente de los géneros arrevistados y de la zarzuela. Historias que atravesaban por su interior el grotesco para encontrarse con la tragedia. 'La vaquilla' tenía, por ejemplo, mucho de espectáculo cómico-taurino musical, de empastre, pero nadie ha contado mejor el fratricidio y el cadáver en los huesos de una nación autodestruida. O para conocer el grado de censura y tutelaje moral durante el franquismo, 'La Corte de Faraón', de Rafael y José Luis García Sánchez (berlanguiano de raza) es fundamental. Contenía el verismo y el documento de época y a la vez un grado de hilaridad y erotismo (babilónico) tronchantes. Aquella antigua zarzuela nacida como una sátira rijosa de la ópera Aída, fue convertida en un friso de la España vigilada y gris, cercenada en su inteligencia cómica y finalmente enchironada por escándalo público y golfancia. Sostenía García Sánchez que la Revista española fue consecuencia de la carencia de sexo al igual que antes la picaresca había sido producto de la carencia de proteínas. En definitiva, «hambre». En ambos casos. Por eso, nuestros «episodios nacionales» admiten varias versiones, en varios géneros. Donde predomina la música y el coro de figurantes. Porque somos –sostiene también García Sánchez, un país de secundarios– y porque en nuestro histórico la separación entre la comedia y la tragedia es de papel cebolla. Y así, el aspecto arrevistado o azarzuelado le va como un guante (o unas medias de cristal) a muchos avatares de nuestra Historia, en lo chico y en lo grande. Y pone a cada cual en su punto de ridículo, de absurdo y de fracaso. En este mes de noviembre de 2025 se nos acumulan las efemérides de episodios que tendrían –alguno ya lo ha tenido– una traducción al sainete, al esperpento o al musical ácido; al «arrevistamiento» en el sentido de una línea de coro tragicómica y chusquera. Y militarizada. En un tiempo que constituyó una frontera peligrosa donde desembocaban Españas enfrentadas y aún pitaban los claros clarines: La «marcha verde» y la muerte de Franco. Entonces, el emérito era todavía príncipe pero la avanzadilla de Hassan II de Marruecos sobre el Sáhara español y la agonía del dictador lo convirtieron en Jefe de Estado en funciones. El imperio colonial y el imperio franquista. En dos escenarios paralelos: un desierto y una UVI. Unidos por un ritmillo entre cuartelero y funerario. Un fin de siglo (XIX). Azcona y García Sánchez vieron en aquella «marcha verde» su propia marcha, 'La marcha verde', en 2002. Una sátira verde en el otro sentido y muy arrevistada, en la que se representaba que el Ministerio de Información y Turismo mandaban al escenario de los acontecimientos a una Compañía de Revista, la de la vedette Gloria del Toro (Fedra Lorente), para elevar el ánimo de la tropa. La Revista no solucionaba el asunto geopolítico, pero provocaba una estrategia de defensa carnavalesca y convertía el cuarto de banderas en un trasunto valleinclainesco, en una verbena histórica inesperada y desenfadada, y la «marcha verde» –que acababa en el primer acto del espectáculo– en el primero de una serie de «episodios nacionales» –García Sánchez y Azcona los iban a llamar «populares»– que pasarían por el 23-F, ¡Ay, Felipe (González) de mi vida! y las Autonomías. No llegaron a hacerse. Y mientras las dos «marchas», en una UVI de la península, en la pre-Corte, se sucedía otro episodio con repuntes macabros, un remedo de las Galas del difunto. Pero eso ya era una Revista de otro costal. (¿Vieron en TVE el documental 'La Foto'?).

