Un espejo en el portal

Mi amigo T. recibió el otro día una visita inesperada. Se iba a trabajar, pronto por la mañana, y cuando salió del ascensor de casa ... se encontró en el portal un 'galán de noche', apoyado en la pared. Durante unos segundos le pareció una persona y le dio hasta los buenos días. No era un vecino, pero sería alguien, una visita, mensajería, un médico, alguien. Hasta que se dio cuenta de que era un 'galán de noche'; o sea, un mueble. Lo que pasa es que los 'galanes de noche' parecen personas. Un poco cortas de brazos y piernas, sí, pero con un tronco muy afianzado como en dos huesos largos, que descienden desde la percha perfecta de la cabeza hasta una travesera baja, o a veces un cajón, casi a pie de tierra, que tiene algo de secreter o de cepillo de altarcillo portátil. Compone un esqueleto básico y constituye el bastidor (y el vestidor) de una persona.

El propio nombre, 'galán de noche', lo humaniza. Parece que se lo hubieran puesto porque, en la oscuridad nocturna del dormitorio, pudiera pasar por la sombra de un figurón al pie de la cama. Un galán sin rostro y quieto. Un pelín espectral, la verdad.

Pero esto son todo cosas mías, porque mi amigo T. lo que se llevó fue un susto cojonudo cuando se dio cuenta de que el 'galán de noche' que tenía enfrente era... el suyo. Que había sido suyo, vaya. Lo tuvieron en casa, en el dormitorio, durante unos veinte años o así hasta que hace dos o tres –no recordaba exactamente–, bien porque les parecía anticuado, o porque igual tenía algo de polilla, o porque no le encontraba mayor utilidad o porque otro mueble pujaba por sucederle, pues habían decidido bajarlo a la calle, a ver si le interesaba a alguien o si se lo llevaba el camión de la basura. Ya ese día –me reconocía T.– dudó de desprenderse de él. Había sido un regalo de boda. No recordaba de quién. Y prefirió no acordarse, la verdad. No hubiera desaprobado la decisión drástica que acababa de tomar. Incluso cuando estaba bajando al 'galán', envuelto en un plástico –que ya tiene a lo que parecerse; también, mi amigo, joeeer–, le empezó a atormentar la frase del anuncio de las mascotas; lo de 'Él nunca lo haría'.

Intentó quitarse esos pensamientos de la cabeza; lo apoyó en el container y se despidió, dándole las gracias por los servicios prestados. Sin mal rollo. Pero el otro día, le volvieron todos los fantasmas. Nunca mejor dicho, pues acababa de pasar el fin de semana de la conmemoración del Tenorio, y aquel mueble resucitado y serio, cubierto por una capa de polvo ceniciento y –ahora sí– perforado en su zona escapular por la polilla, era la viva (entiéndase) imagen del Comendador, que venía a por lo suyo y a ajustar cuentas con Don Juan, que ése sí que era, por cierto, un galán de noche (bueno, un galán 24 horas).

Mi amigo notaba cómo el 'galán de noche', el suyo, le miraba. Y no sólo eso: le interpelaba, le recriminaba. Como si le estuviera diciendo: «Hombre, T. ¿Qué tal, majo? ¡Cuánto tiempo! Con la de camisas y pantalones que te sujeté por las noches, mientras dormías. Esto no te lo esperabas, ¿eh?». Aunque –digo yo, ¿eh?– igual el que hablaba era el gusanito de la conciencia de mi amigo, que no sabía cómo reaccionar, ni qué decir. Intentó una justificación que hubiera sido inservible y que no llegó a verbalizar siquiera. En esas que entró un vecino. Vio que T. estaba como interactuando con el mueble. No quiso entrometerse. Le hizo un gesto con la cabeza y pasó de largo. El mueble, con tanta prestancia en sus buenos tiempos, ahora estaba hecho un 'homless'. Se le veía cansado, pero también con más experiencia. Abandonado, probablemente, por segunda vez había regresado como Edmundo Dantés del Castillo de If. El 'galán de noche' era de cajoncito, ahora 'caja negra' donde estaría grabada su odisea.

T. ni lo abrió, por si acaso. Se limitaba a contemplar al 'galán' pensando si no sería un espejo, como pensaba aquella portera del Picasso que le dejaron en el descansillo. Y lo era. A mi amigo sólo le salió preguntarle al mueble: «¿Quién te ha abierto?».