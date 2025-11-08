Un espejo en el portal

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sábado, 8 de noviembre 2025, 21:39

Mi amigo T. recibió el otro día una visita inesperada. Se iba a trabajar, pronto por la mañana, y cuando salió del ascensor de casa ... se encontró en el portal un 'galán de noche', apoyado en la pared. Durante unos segundos le pareció una persona y le dio hasta los buenos días. No era un vecino, pero sería alguien, una visita, mensajería, un médico, alguien. Hasta que se dio cuenta de que era un 'galán de noche'; o sea, un mueble. Lo que pasa es que los 'galanes de noche' parecen personas. Un poco cortas de brazos y piernas, sí, pero con un tronco muy afianzado como en dos huesos largos, que descienden desde la percha perfecta de la cabeza hasta una travesera baja, o a veces un cajón, casi a pie de tierra, que tiene algo de secreter o de cepillo de altarcillo portátil. Compone un esqueleto básico y constituye el bastidor (y el vestidor) de una persona.

