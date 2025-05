La escena del balcón

Comenta Compartir

De entrada, me cae muy bien León XIV porque se parece mucho físicamente a un querido amigo, Luis, que era y es un santo. Vive ... hace muchos años en Zaragoza y él fue, de hecho, el que me enseñó por primera vez la Capilla Sixtina, porque me daba historia del arte en el bachiller. En filminas, claro. «Filminas»: preciosa palabra. Teselas fantasmagóricas, que avanzaban a golpe de chasquido. Pues como filminas que con el tiempo iban perdiendo color, de forma que resultaba un Miguel Ángel muy rebajado. Pero lo importante era como L. nos contaba el mural. Él le volvía a subir el color al Juicio Final. El otro día, al ver asomarse al balcón del Vaticano al nuevo Papa, me dije: ¡pero si es Luis, hombre. Ya era hora! Yo ya lo tenía en los altares de mi vida, porque el arte, lo empecé a pensar –que no es lo mismo que verlo– gracias a él, cuando nos recomendó un libro de vademecum que se titulaba Saber ver el arte, editado en Zaragoza en 1974 y cuyos autores eran –lo sé porque lo conservo– Mª Isabel Álvaro, Gonzalo M. Borrás y Juan Francisco Esteban. En el libro salía el concepto de «espacio-tensión», aplicado al hueco que se abre y habita en las obras artísticas, en una pintura, en una capilla, en una escultura. Su drama interior, la relación tensa entre ámbitos y figuras. Entre vacíos. Y la Sixtina es en eso la cámara donde toda la tensión humana y divina se manifiesta y se plasma. Yo ya veía desde entonces aquellas filminas a través del espacio-tensión. Un factor que, en el Vaticano como Estado, cabe también imaginar se ha agudizado estas últimas semanas: la tensión geopolítica y geocatólica entre familias y tendencias cardenalicias, su reflejo de la hipertensión mundial. Un escenario confrontado con la gran cámara de la plástica material y espiritual de la Capilla de las capillas. Por cierto que cuando vi por primera vez en directo el Moisés de Miguel Ángel –antes había sido en una filmina de Luis, claro– también me pareció familiar, porque era como el Charlton Heston de Los diez Mandamientos. El círculo se cerró cuando vi que el propio Miguel Ángel era Heston, en La agonía y el éxtasis. La historia sagrada se revelaba como un mural de cine épico de Hollywood, con el technicolor subido. En cambio, y desgraciadamente, la «cobertura» mediática del cónclave ha estado en muchos casos, no en todos, más cerca de un talent show. Parecía que se elegía influencer. Y la fumata el tablero de votaciones del Festival de Eurovisión. Signo del siglo. En fin, que me alegré tanto de entrever, de querer entrever, a mi amigo Luis en el balcón de San Pedro el otro día. Con su bonhomía y simpatía urbi et orbi. Y su conocimiento del espacio-tensión. La verdad es que si observas bien el elenco estelar de la cartelera de las cosas y negociados de este mundo, en lo mejor de todo, los rostros y caracteres presentan una réplica en el común más cercano. Me cuenta mi mujer que tenía un tío que cuando lo veía entrar por la puerta, era ver entrar a Pablo VI. El momentazo del balcón y las lágrimas de León XIV el miércoles me condujeron también a un Papa de ficción histórica pero de verosimilitud espiritual. Y a un actor con fisic du rôle papable: el Michel Piccoli de la extraordinaria Habemus Papam (2011), dirigida por Nanni Moretti, autor de otra película clave, sobre el espacio-tensión en el seno de la fe, La misa ha terminado (1985). Piccoli –¡ascendido en la curia!, pues en La audiencia de Ferreri era el Padre Amerin– representaba al Cardenal Melville. La resonancia de su apellido era poderosa. Y contrastaba con la fragilidad de su convicción y con el peso de la responsabilidad sobrevenida cuando es nombrado Papa y nada más asomarse y contemplar la Plaza repleta es presa del pánico y da un paso atrás. Puede parecer una distopia litúrgica o doctrinal pero es una posibilidad humana y terrenal. Melville realizará, desde su bloqueo, un viaje por su propia sala de lágrimas, por su síndrome de la impostura, por la Roma civil. Una verdadera morada interior. No les cuento si al final hay fumata blanca o no.

