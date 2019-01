EL BALANCE DE PEDRO SÁNCHEZ

La condena millonaria a Ana Botella tiene para algunos un cierto tufo a venganza, porque en política no existe el perdón y el que la hace la paga en otros. Saben que Bruselas está preparada para un año de Pedro Sánchez que va a tener más días de los que le asigna el calendario. Quizá por eso, el Gobierno ha aprobado una subida de las pensiones mínimas y no se ha atrevido a aumentar las máximas. Como estamos a un día de San Silvestre, el tiempo toma carrerilla, con vistas a adelantar al separatismo, que lleva una gran ventaja, que precisamente es la que equivale a nuestra pérdida. Es tristemente cierto o ciertamente triste que el independentismo ha ganado lo que empezó en trifulca y ha acabado en batalla abierta. Por eso Sánchez cuenta con él para seguir gobernando en 2020.

Quienes quieren separarse, ya sean matrimonio a una región, acaban separándose. Y Cataluña, aunque no toda, es la que ha mostrado un empeño mayor. No les ha gustado ni poco, ni mucho, ni nada, el mensaje del Rey, que dejó claro lo que no quieren ver los que tienen los ojos vendados, ni los que desprestigian a Vox sin darse cuenta de que eso es un insulto para todos los que lo han votado.

El resumen es que España sigue llevándose mal con ella misma. Está claro que no congeniamos ni va a ocurrir en un futuro próximo. Estaría más qué bien que las venideras generaciones supieran salir de este atolladero, cosa que muchos de nosotros no veremos.