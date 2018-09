Avance en la conciliación Jueves, 20 septiembre 2018, 23:39

La educación infantil en su tramo inferior (de 0 a 3 años) no es obligatoria, pero muchos padres deciden inscribir a sus hijos en un centro -público o privado- por varios motivos: algunos porque lo creen conveniente para la formación y la socialización de los niños y otros por necesidad, para facilitar la siempre difícil conciliación entre el mundo laboral y el familiar. En cualquier caso, cada vez más padres recurren a los centros de educación infantil (en la actualidad, están matriculados en La Rioja 4 de cada 10 niños) y el propósito del Gobierno riojano de extender la gratuidad de la enseñanza a este tramo de edad profundizará sin duda esa tendencia. No se trata de hurtar a los padres la decisión sobre si escolarizar o no a los niños de 0 a 3 años, que debe seguir siendo libre, sino de que el dinero no determine esa importante resolución. De esta manera, se avanzará no sólo en la conciliación familiar, sino también en la integración de aquellas minorías que, por falta de recursos, se encuentran con mayores trabas para acceder al primer ciclo educativo.