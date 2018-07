En el autobús

El otro día salí a dar un paseo que afortunadamente fue cortito. ¿El motivo?, sencillo, di un mal paso y me torcí un tobillo. Nada grave. Al contrario, una excusa perfecta para dejar de caminar. Más por teatro que por necesidad decidí volver a casa en autobús. Siglos hacía que no cogía un autobús urbano.

He leído en ocasiones quejas sobre el servicio de autobuses; después de haberlo experimentado en propia carne debo decirles que encuentro las quejas totalmente infundadas. Personalmente yo volví en autobús mucho más cómodo y entretenido de lo que hubiera vuelto de hacerlo andando.

Fue fácil. Esperé un poco en la parada, cuando el autobús paró frente a mí entré, pagué y me senté en el único asiento libre que quedaba. Una parada más adelante y sin duda por costumbre, a punto estuve de dejar mi asiento a un señor mayor, hasta que me di cuenta de que yo era más mayor que el señor al que quería dejar el asiento.

En el sube y baja de los viajeros una señora vino a acomodarse al otro lado del pasillo, mientras que otra lo hizo frente a mí. Ambas dos hablaban por sendos teléfonos. La señora del otro lado de pasillo decía que una tal Isabel seguía debiendo dinero a la Comunidad de Vecinos y eso que según le decía a su interlocutora... «no veas el 'pisto' que se dan... que hija... ni que fueran marqueses».

Por otro lado, la señora que se había sentado frente a mí le contaba a alguien que su jefe quería abusar (laboralmente por supuesto) de ella porque era negra (esta última declaración la hizo mirándome a los ojos como buscando mi aquiescencia) y como la verdad es que yo muy negra no la veía, preferí seguir con mi cara de palo y así evitar involucrarme en temas raciales.

La parada siguiente, con la correspondiente subida y bajada de viajeros, no trajo ninguna novedad. La señora del teléfono, quejándose de que de vez en cuando se iba la voz, le seguía diciendo a quien fuese que mejor sería que no la tirasen de la lengua, porque el día que la hartaran iba a decir lo que pasó con lo del coche del hermano de Isabel.

Mientras todo el autobús quedaba pendiente del extraño caso del coche del hermano de Isabel, la señora que yo tenía en frente dijo que había decidido ir a un Sindicato obrero y pedir un abogado. Cualquier cosa antes, decía, que dejar que se aprovecharan de ella. Y que caso de no ponerse de acuerdo pues cogería la baja por lo de la pierna, gritó, mirándome mientras me cabeceaba afirmativamente.

Dejé la conversación de la señora. Si empezábamos ya con piernas dolientes y bajas corrientes la cosa podía complicarse y yo no estaba para complicaciones y mucho menos teniendo el tema que por el móvil seguía teniendo al otro lado del pasillo y que por lo que pude escuchar se estaba complicando por momentos, porque, al parecer, una tarde que el hermano de Isabel bajaba de Navarrete cogió a una autoestopista que le dijo si la podía llevarla a Nájera... «Fíjate, -le decía- dice que estaba bajando de Navarrete y que la autoestopista le pidió que la dejara en Nájera... pero eso, ¿con qué pan se come?»

Y entonces fue cuando ocurrió algo que a casi todos los viajeros nos produjo una desagradable sensación de disgusto y que yo ahora y desde estas páginas quiero denunciar ante nuestro Ayuntamiento, exigiéndole (ya nadie ruega, pide o solicita, ¿no se han fijado que hoy todo Blas exige?) que tomen las medidas oportunas que eviten lo que pasó a continuación y que no fue otra cosa que en la parada siguiente se bajaron tanto la señora de la pierna doliente como la señora del pasillo, con lo cual todos los viajeros nos quedamos sin saber ni cómo había ido lo de la baja de la pierna, ni qué era lo que había pasado con esa autoestopista que bajando de Navarrete le pidió al hermano de Isabel que la llevara a Nájera.

En resumen, señores del Ayuntamiento, que hay que legislar que: lo que se empieza a contar al pasaje, no puede interrumpirse sin autorización del pasaje. ¿Tan difícil sería hacer las cosas bien? Y aquí lo dejo, que se me escapa el autobús. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.