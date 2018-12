AUSENCIA Y PRESENCIA

Este fin de semana, los españoles y medio planeta más hemos asistido a dos acontecimientos en los que el Estado español debía estar presente garantizando la seguridad y el orden. En un caso, el Estado respondió en forma y tiempo; en el otro, ni estaba ni se le esperaba. Y era el mismo Estado, el mismo país. La misma Ley que obliga a proteger a los ciudadanos y a proteger su convivencia pacífica.

El sábado, los comités de defensa de la república (CDR) cortaron la AP-7 en Tarragona violando el derecho de los conductores a circular libremente. Y al día siguiente levantaron los peajes de tres autopistas, vulnerando otro precepto: el de las empresas que gestionan a cobrar por el servicio que ofrecen a sus usuarios. Los Mossos d'Esquadra asistieron desairados a la anarquía y al caos generados por los radicales: no intervinieron pues carecían de órdenes de sus superiores de detener semejantes atropellos. Y su superior no es otro que el presidente en ridículo ayuno de 48 horas enclaustrado en el Monasterio de Montserrat, Quim Torra, quien no sólo desprecia a la mitad del pueblo catalán, al no independentista, si no que este fin de semana hizo dejación de sus funciones como representante ordinario del Estado en Cataluña poniéndose al servicio de los amotinados.

Por fortuna, el Estado apareció el domingo en Madrid y lo hizo en forma de férreas medidas de control policial para conseguir que el fútbol se impusiera a la violencia. Autoridad con disciplina y medida con la que Madrid demostró cuán capacitada está para albergar cualquier celebración internacional por muy de alto voltaje que sea.