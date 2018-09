EL ATAJO LEGAL

Lo que urge es desbloquear el Presupuesto y hay que hacerlo cuanto antes, aunque hayamos llegado después. El reaparecido expresidente del Gobierno, que no sabemos si está como nunca o está como siempre, ha negado la corrupción del PP, al mismo tiempo que cuestiona cualquier vínculo de su partido con la corrupción. No sabemos si hay más detectives que corruptos, pero el combate está muy igualado y no puede decretarse nulo por muchas nulidades políticas que entren en juego. En opinión del expresidente, su partido no tenía una Caja B y ni siquiera tenía el gusto de conocer al cabecilla de la Gürtel entre tantísimos invitados que acudieron al Escorial, sin saber si era una boda o un bautizo.

José María Aznar, cuyo fuerte no es la simpatía, sigue siendo el político más fiable, sin necesidad de compararle con los zascandiles que no se pierden ni una tertulia radiofónica, siempre que ellos sean los invitados. Lo que el Gobierno sostiene es que el atajo ya ha sido autorizado por el Tribunal Constitucional en algunas que otras ocasiones, pero quedan muchas más. La ley pasará ahora por la Comisión de Justicia donde el PSOE tiene superioridad numérica y no cuenta con Messi, que es el único que puede desequilibrar un partido, ya sea de fútbol o de política, porque él todo lo puede.

Los que no podemos somos nosotros mientras las arduas investigaciones no aclaran nada que no supiéramos anteriormente. El regreso de Aznar coincide con que nunca se había ido del todo. Se ha limitado a recordar que él no ha tenido que declarar como testigo en ningún juicio y es el único líder que no está quemado, ni siquiera chamuscado.