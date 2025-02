Los últimos bosques riojanos

Comenta Compartir

No hace falta viajar hasta la Amazonía para encontrar graves atentados medioambientales. En La Rioja, la Consejería de Medio Ambiente ha permitido una serie de ... despropósitos ecológicos que están dejando una huella irreversible en nuestros montes y bosques. Estas actuaciones no solo degradan el entorno natural, sino que, en muchos casos, se realizan con dinero público, sin estudios de impacto ambiental y en contra de las normativas de conservación. No solo el cambio climático explica la amenaza que sufren nuestros bosques. Los desmanes que se cometen con nuestras masas de arbolado también se explican por la política medioambiental llevada a cabo por las Administraciones con la anuencia, en ocasiones, de los propios ingenieros de montes.

Uno de los ejemplos más preocupantes es la construcción de pistas forestales sin control en encinares y hayedos, algunos de los ecosistemas más valiosos de nuestra comunidad. Desde 2017, solo en La Rioja Baja, la Dirección General de Medio Natural ha gastado un millón de euros en infraestructuras innecesarias, que generan cicatrices severas en el paisaje y alteran sus delicados suelos. La gestión forestal tampoco escapa a la controversia. Se están llevando a cabo prácticas de explotación con criterios puramente económicos en zonas que deberían estar destinadas a la conservación. La eliminación indiscriminada de árboles secos, torcidos y bifurcados, así como el uso de técnicas industriales para la extracción de madera en bosques de frondosas a conservar, es una amenaza directa para la biodiversidad. Un preocupante ejemplo es la saca de madera en calles paralelas cada pocos metros, siendo un método prácticamente industrial que sólo se usa normalmente en plantaciones de coníferas. Especialmente grave es la eliminación de hiedras en grandes extensiones de bosque, ignorando el papel crucial que esta planta desempeña en los ecosistemas. A esto se suma el atentado contra especies amenazadas y protegidas por la legislación europea, como la Rosalía Alpina, al eliminar sistemáticamente árboles secos en hayedos protegidos. Estas acciones vulneran la normativa de la Red Natura 2000, cuyo objetivo es la preservación de la biodiversidad. En lugar de promover una gestión sostenible, se aplica una selvicultura primitiva, como cuando se pensaba que los recursos eran ilimitados, que empobrece nuestros ecosistemas y amenaza a especies en peligro. Otro aspecto alarmante es el presunto fraude en la certificación de madera supuestamente sostenible al otorgar sellos de sostenibilidad a explotaciones forestales que no cumplen con los criterios mínimos de conservación, permitiendo la tala de árboles viejos o secos, esenciales para numerosas especies. Estos árboles, descartados por no tener valor comercial, y porque no tienen un porte tecnológico, son en realidad vitales para el equilibrio de los bosques y el mantenimiento de la fauna local. No se puede actuar en la naturaleza según los intereses de una minoría, con una política trasnochada y cortoplacista que no nos podemos permitir. La gestión forestal en La Rioja necesita un replanteamiento urgente. No podemos seguir permitiendo que intereses económicos primen sobre la conservación de nuestros espacios naturales. Es momento de exigir transparencia, responsabilidad y, sobre todo, políticas que realmente protejan nuestro entorno. El futuro de nuestros bosques depende de ello. Luchar por este replanteamiento es la razón de que surjan iniciativas como la asociación Rosalía Alpina (asociacionrosaliaalpina@gmail.com), un pequeño movimiento recientemente creado para defender la naturaleza, que es en definitiva la casa de todos.

