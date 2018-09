El movimiento 'Me too' me provoca algunas reflexiones incómodas, quizá por la confusa mezcla de impostura y puritanismo que suele desprender Hollywood. Ha quedado acreditado que Harvey Weinstein era un depredador sexual nauseabundo que, sin embargo, se mantuvo en el machito durante décadas. Y eso es lo que me asombra del caso, porque Weinstein no se limitó a acosar a jovencitas paletas e indefensas de Wisconsin que llegaban a Los Ángeles sin un dólar. Había actrices (Paltrow, Thurman) y actores (Damon, Pitt, Clooney) muy poderosos que lo sabían, por haber sufrido su acoso en propias carnes o por las confesiones de algunas víctimas, pero nadie dijo nada e incluso siguieron trabajando con él como si tal cosa. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por un papel? ¿Por no meterse en líos? Recuerdo lo que dijo la admirable Maribel Verdú: «Si yo hubiera sufrido acoso lo habría denunciado al momento. Me da igual mi carrera y todo».

Ahora me resulta difícil creer a Jimmy Bennet, el chaval del que supuestamente Asia Argento abusó y al que luego pagó para que se callara. Algunos medios están presentando el suceso como un horrendo caso de pederastia, como si doña Asia hubiera pillado a su víctima correteando por un jardín de infancia. ¡Pero si Jimmy tenía entonces 17 años! Si a mí, con 17 años y en plena ebullición hormonal, me aparece en la habitación una mujerona como Asia Argento con ganas de mambo, echaría siete plegarias y un tedeum, pero no me sentiría exactamente «abusado». Y si me entraran remilgos, me sobrarían fuerzas para decir que no e irme a mi casa dando un portazo o pidiendo disculpas, según el caso. Pero Jimmy se sacó una foto en la cama sonriente, se calló y años después, cuando estalló el caso Weinstein, vendió su silencio.