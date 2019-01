Arroz sin pollo

Ayer mismo le comentaba a una joven amiga que lo que más me sorprende de hacerme mayor es lo fácilmente que cambio de opinión. Hay conceptos que tengo claros desde hace más de veinte años y sin embargo si alguien me razona un poco me cuesta cinco minutos sustituir un pensamiento por otro. Eso sí, no todo el mundo tiene ese poder sobre mí, me dejo influir por mis hijas o por personas de confianza. Un ejemplo es el tema de los toros: mi hija pequeña es anti-taurina y creo que le llevó una tarde y un café ganarme para su causa.

De nuevo esta Navidad me ha vuelto a ocurrir. Marina vive en Barcelona compartiendo piso con otros jóvenes, y yo soy ese tipo de madre que llama casi a diario o manda un mensajito por WhatsApp. Pero esta comunicación fluida parece no ser suficiente y cuando nos vemos las caras mi hija suele decir con algo de misterio: «Mamá, no te lo he querido contar por teléfono pero...» Esta frase me pone siempre en guardia aunque, por suerte, suele tratarse de asuntos domésticos menores de los que no me informa para que no me preocupe o no le de la lata. En esta ocasión sí me sorprendió al explicarme que durante un mes habían tenido alojados en el piso a dos jóvenes africanos sin papeles. Parece ser que es algo frecuente entre su círculo, que a estos refugiados los van pasando de casa en casa porque no tienen donde vivir. Con respecto a este tema yo tenía las ideas muy claras; opino que son los poderes públicos y las instituciones las que tienen que ocuparse de estas personas y normalmente no doy limosnas. Yo siempre les he dicho a mis hijas que hay apoyar a los partidos políticos que defienden los derechos de los desfavorecidos, que para eso están los impuestos y que la caridad sólo soluciona la mala conciencia del que la practica, pero he de reconocer que me pareció bien que Marina y sus compañeros tuvieran ese gesto tan generoso. Además me contó que los chicos eran bastante agradables, que les agradecían su hospitalidad haciendo la comida la mayoría de los días, que había sido una buena experiencia. Y para que yo no le dé más importancia de la que tiene, terminó la conversación con la frase: «Sin más».

El caso es que ahora ya no estoy tan segura de que no haya que ayudar directamente a estas personas y aunque no sirva de mucho ni resuelva su situación sé perfectamente que mi hija no ha actuado así para tranquilizar su conciencia.

Así que, cuando el lunes pasado iba yo con mi amiga Pilar y unos muchachos negros recién llegados a la ciudad nos pidieron dinero, aparte de dirigirlos a los Servicios Sociales, les dimos unas monedas cuando uno de ellos nos abrió una bolsa en la que llevaba dos kilos de arroz y nos dijo «Nos falta el pollo».

Durante toda la semana he pensado en su rostro, en su acento, en su sonrisa, en si finalmente pudo comprar ese pollo. Me gustaría mucho que ese chico y tantos como él encuentren su sitio en esta tierra, que consigan un trabajo, puedan salir adelante y pagar sus impuestos . Seguramente tendrán hijos que ayudarán a rejuvenecer el país y contribuirán a que yo pueda cobrar mi pensión. Por eso quiero considerar ese par de euros no una limosna sino un préstamo.

Y estas reflexiones chocan, por contra, con las declaraciones de varios lideres políticos que lanzan a los cuatro vientos que en España no cabemos todos, que no venga más gente, que el estado del bienestar no es para los extranjeros. Y claro, no lo digo yo ni mi hija Marina ni sus amigos solidarios, lo dice ni más ni menos que el Fondo Monetario Internacional. Resulta que las bajas tasas de natalidad unidas al aumento de la esperanza de vida harán que España se convierta, en un futuro cercano, en el segundo país más envejecido del mundo. Por ello, la institución que dirige Christine Lagarde expone que una solución muy potente es la inmigración y, en concreto, estima que el sistema necesitará más de cinco millones de extranjeros hasta 2050.

Todo el mundo sabe, por ejemplo, que en los invernaderos de El Ejido no hay más remedio que contratar emigrantes porque ningún español quiere trabajar ahí ni es capaz de soportar las extremas temperaturas. Así que, si lo que reclaman esos líderes son esclavos sin derechos conmigo que no cuenten porque la esclavitud se abolió en 1880. Y volviendo a la pequeña anécdota del pollo y el arroz, si alguien ha pensado que los emigrantes que cuidan a nuestros enfermos y mayores, que limpian nuestras casas, que hacen las carreteras y que trabajan y cotizan como nosotros, sólo tienen derecho al arroz están, dicho sea de paso, muy equivocados, porque el pollo nos pertenece a todos.