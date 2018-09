De vez en cuando se encuentra uno con pequeñas sorpresas. Ayer mismo, al ir a recoger un par de solitarios calcetines del tendedero, observé desde la puerta del comedor que uno era ostensiblemente más largo que otro; pensé que acaso a uno le hubiera dado una vuelta algún vientecillo nocturno, pero no. Al retirarlos me percaté, tras haberlos medido con una regla de plástico, de que uno le pasaba al otro ocho centímetros. No solo eso; además eran de distinto color, uno gris y otro caqui; cuando los saqué del cajón no caí en la cuenta, mas sí en el error. Por una parte, no me preocupé demasiado de la opiníón ajena porque nadie se enteró de la confusión al llevarlos dentro de unas sandalias bastante cerradas, arnedanas y muy cómodas, desde luego; por otra, he decidido que la próxima vez tendré más cuidado y para ello he sacado todos los de verano y los he guardado en clásicos ovillos, según haría Sofía Loren -doña Jimena- con las calzas de Charlton Helton -el Cid- durante el rodaje de aquella cinta mítica en España.

Con esto de las pequeñas sorpresas hemos de tener cuidado; se te presentan cuando menos piensas. Este jueves pasado caminaba el menda a la lorquiana hora de las cinco de la tarde en medio de un bochorno presahariano por los aledaños del Sagasta cuando un jovenzano cayó al suelo de duro adoquinado dotado de hermosos relievitos en su parte superior. En alguno de ellos había tropezado. Yo le di un pañuelo limpio que albergaba en mi mochila, ya que sangraba, y otro joven se ofreció a llevarlo en su coche a un centro sanitario.

Estas sorpresillas hacen que uno tome medidas prudentes en lugares estratégicos como las bajadas de escaleras, aceras, semáforos, rutas urbanas bicicleteras y niños en patinetes. Nombro este último medio de transporte personal porque el mismo jueves en la Rúa Mayor de mi ciudad natal, hallándose dicha calle más poblada que un concierto de los Rollings, dos maduros matrimonios forasteros se quedaron de piedra al repasarlos rozándolos y a la velocidad de Alejandro Valverde un mozuelo de unos siete años en uno de esos artilugios.

Así que desde estas líneas les pido que velen con serenidad y dedicación por su seguridad personal; usted ha de ser su fiel guardaespaldas. Se lo advierto porque yo hoy sábado estoy en Madrid y, habiendo aprendido la lección cromática de los calcetines, no me he traído ninguna prenda amarilla, por si alguien me deja sin ella; tampoco porto ningún elemento rojo que pueda molestar al hoy famoso valle de Cuelgamuros. Eso sí, esta vez los calcetines son del mismo color, aunque el personal no lo va a notar porque llevo sandalias cerradas, arnedanas y muy cómodas, desde luego.