SIN ARMISTICIO

La plurinacionalidad nos está dejando sin nación. No se trata ya del concepto de patria, sino del lugar donde vinimos al mundo, que es cada vez más estrecho y más ajeno. El funesto nacionalismo avanza cada día en la misma medida que retrocede nuestra esperanza de llegar a un día en el que podamos entendernos todos. La rebelión catalana ha hecho metástasis y somos un país de pequeñas patrias que no encuentran la manera de entender que la buscan donde nunca ha estado. Mientras, el Gobierno no quiere dar por agotada la legislatura, aunque los votantes están exhaustos y eso que llamamos pueblo reclama unas elecciones generales.

¿Qué puede hacer el presidente electo salvo extrañarse porque haya sido reelegido? Se sigue hablando y escribiendo sobre la soluble unidad de España, pero esquivando el uso de la palabra patria. Los separatistas catalanes siguen acumulando adictos incluso fuera de Cataluña. El delito de sedición no es el que más preocupa a los sediciosos porque la separación de España avanza por su cuenta. Ni siquiera pide apoyos de lo que llaman «el resto de España» porque ellos son suficientes para el desguace. Ya hay algunos que sienten nostalgia de Rajoy y otros de hasta Zapatero. El caso es dejarle todo el desbarajuste a Pedro Sánchez, ya que es él, solo o en compañía de otros, el que se lo ha buscado. Los nacionalistas catalanes han dejado claro que no aprobarán los Presupuestos y Junqueras (desde la cárcel) ayuda al embrollo. Nuestros políticos no se tienen respeto entre ellos, quizá porque se conocen demasiado bien, aunque se traten mal.