APROPIACIÓN INDEBIDA

El yayo Tasio nunca ha sido celoso de sus símbolos. Los tiene tan interiorizados, son tan suyos y desde hace tanto tiempo, que los deja corretear libremente por casa sin correa ni bozal. A veces, para que no se apolillen, los saca a pasear. No hace ostentación de ellos; simplemente, deja que estiren las piernas para que sigan vigorosos. De un tiempo a esta parte, desde que los partidos clásicos se han obsesionado por hacerse con los referentes que tenían aparcados hasta que los partidos nuevos han amenazado con apropiárselos, el abuelo se guarda bien de que nadie se los robe. Él, que nunca había tenido sentido de la propiedad de lo que pensaba que era común, ha visto cómo escuadrones de ideólogos se apostan en las esquinas esperando que tenga un descuido. Le observan de lejos, esperando un paso en falso, que alguno de sus iconos se quede atrás. Entonces los ladrones asoman de entre la noche oscura y un fanático reclama para sí una bandera, un hábito, un sentimiento, una tradición heredada, una creencia inmutable hasta que Tasio se revuelve, espanta al malo con la cachaba y vuelve a casa algo agitado pero con sus principios intactos. Mientras echa el cerrojo y aguarda a que el corazón se apacigue, se pregunta por qué. En qué momento todas las ideas que se habían vuelto líquidas porque nadie las reconocía no fuera a ser que les acusaran de rancios se hicieron sólidas. Empezaron a cotizar en la bolsa electoral, no tanto por que unos creyeran en ellas, sino por negárselas a otros. Y el yayo percibe que ya no hay símbolos silvestres, de esos que nacen para que cualquiera los recoja si le place. Así que abre la caja fuerte, envuelve los suyos con mimo y los encierra para que nadie se los arrebate.