LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Presos, ni impunidad ni venganza

La izquierda abertzale desearía tener despejado el campo para insistir en su discurso de olvido de su pasado y de proyección como gestor responsable de instituciones

Antonio Rivera

Catedrático de Historia Contemporánea de la UPV/EHU

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:40

El final del terrorismo de ETA tuvo lugar hace ya 14 años sin negociación alguna. Fue un abandono unilateral de las armas y del procedimiento ... violento por parte de quienes lo habían elegido medio siglo antes. Tanto fue así que el entorno de ETA escenificó un final donde, a falta de dos contendientes: ella misma y el Estado –la teoría de los dos bandos–, se imaginó interactuando con el Pueblo: de él habría salido y a él volvería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 1.000 euros el cátering o 4.000 las dietas, personal y vigilancia: lo que costará (desglosado) el concierto de Mikel Izal en Logroño
  2. 2 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  3. 3

    «Lo es todo para mí siempre, es lo más importante»
  4. 4 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  5. 5 La torre de Viguera se desplomó por filtraciones subterráneas de agua que deterioraron la base
  6. 6 Detenido un joven como presunto autor de tres robos con fuerza en varios establecimientos de Logroño
  7. 7

    Vivir y trabajar en un paraíso natural
  8. 8 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10

    El proyecto del nuevo edificio de Medicina se licitará este mes por 1,88 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Presos, ni impunidad ni venganza