La democracia empieza cuando aprendemos a discrepar

«La democracia real requiere participación activa y educación crítica; de lo contrario, se convierte en una ilusión». Noam Chomsky

En los últimos años, la ... vida pública en España se ha cargado de un clima enrarecido que condiciona la forma en que hablamos de política y sociedad. Hemos pasado de un debate más o menos plural a una dinámica en la que ciertos discursos se presentan como la única opción legítima, mientras que quienes piensan distinto son rápidamente etiquetados como fascistas o nazis. Esta forma de discutir empobrece nuestra convivencia democrática porque anula el diálogo y convierte al discrepante en alguien moralmente sospechoso.

La discrepancia es natural en democracia. Una sociedad libre no se caracteriza por la unanimidad, sino por la pluralidad. El problema surge cuando el intercambio de argumentos se sustituye por la descalificación personal. Si una idea ya no se juzga por su contenido, sino por su ajuste a una supuesta «pureza moral», dejamos de discutir sobre ideas para hacerlo sobre identidades. El otro deja de ser un adversario legítimo y pasa a ser un enemigo a neutralizar.

Esta dinámica tiene raíces conocidas. La crisis de 2008, el desgaste de los partidos tradicionales y la irrupción de nuevas formaciones transformaron el escenario político. Lo que podía haber sido una oportunidad para enriquecer el debate se convirtió en un terreno abonado para la polarización. Las redes sociales, con su lógica de premio inmediato a lo más radical y emotivo, intensificaron el problema. Y muchos medios, en lugar de apostar por el análisis, prefirieron amplificar el enfrentamiento porque resultaba más rentable.

En este contexto se popularizó una estrategia peligrosa: moralizar el debate. En vez de discutir por qué una propuesta es mejor o peor, se presenta como la única opción aceptable. Quien discrepa deja de ser alguien con otra opinión y se convierte en alguien indigno de ser escuchado. Esta táctica ahorra el esfuerzo de argumentar, pero destruye la posibilidad de diálogo.

Uno de los efectos más visibles es la banalización del lenguaje. Palabras que deberían reservarse para realidades históricas terribles se lanzan hoy como insultos corrientes. Al usarlas de manera indiscriminada, vaciamos el debate político de contenido y trivializamos tragedias del siglo XX que conviene recordar en toda su gravedad. Al final, los términos pierden peso y la memoria histórica se degrada.

Estos procesos no se quedan en lo simbólico. En Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk, activista conservador, muestra hasta qué punto la deslegitimación del adversario puede derivar en violencia real. Cuando alguien percibe al contrario no como un ciudadano con ideas distintas, sino como una amenaza moral que debe ser eliminada, el paso de la palabra al acto violento se acorta dramáticamente.

Las consecuencias para la democracia son profundas. En primer lugar, el diálogo se bloquea: ¿qué sentido tiene discutir con alguien ya declarado ilegítimo? En segundo lugar, muchos ciudadanos se desconectan. Al obligarles a elegir trincheras sin espacio para matices, sienten que no hay lugar para ellos en el debate público. En tercer lugar, las posiciones se radicalizan: sin puntos de encuentro, cada lado se atrinchera más y el espacio de moderación se estrecha.

La radicalización no solo afecta al Parlamento o a la prensa, sino también a ámbitos que parecían ajenos a la disputa política. Un ejemplo reciente lo encontramos en la Vuelta a España: la última etapa tuvo que cancelarse por las protestas masivas que bloquearon el recorrido. Que una competición deportiva internacional se vea paralizada por conflictos ideológicos muestra hasta qué punto la política ha colonizado espacios que antes eran de encuentro común.

Los medios de comunicación tienen un papel central en esta situación. A menudo han priorizado el espectáculo sobre la reflexión, buscando titulares que dividen más que informan y tertulias donde el grito vale más que el argumento. Así se alimenta un círculo vicioso: cuanto más polarizado está el ambiente, más rentable resulta explotarlo. Pero lo que puede ser rentable en términos de audiencia es, a medio plazo, un veneno para la convivencia democrática.

Romper este círculo no es sencillo, pero tampoco imposible. Requiere valentía y educación. Valentía para reconocer que el adversario no es un enemigo, sino alguien con quien compartimos un marco común. Y educación para formar ciudadanos que entiendan que la democracia no consiste en pensar todos igual, sino en convivir con quienes piensan distinto. Esto es especialmente importante para los jóvenes, que crecerán en un entorno marcado por redes sociales y discursos polarizados.

Educar en democracia significa enseñar a argumentar sin insultar, a escuchar sin miedo a cambiar de opinión, a valorar la pluralidad como riqueza y no como amenaza. Significa también subrayar que la crítica es legítima, pero que no todo vale: cuestionar ideas es sano; deslegitimar a las personas empobrece la convivencia.

La democracia española no corre un riesgo inmediato de desaparición, pero sí de deterioro si normalizamos este clima tóxico. Cuando dejamos que el debate se convierta en un reparto de carnés morales, no solo erosionamos la calidad de nuestras instituciones, sino que transmitimos a los jóvenes una lección equivocada sobre lo que significa vivir en libertad. Por eso urge recuperar la cultura del respeto y del disenso. Defender la pluralidad implica aceptar que no hay una verdad única, y que la democracia es precisamente el espacio donde esas verdades múltiples pueden encontrarse, chocar y transformarse. Solo si aprendemos a valorar esa pluralidad podremos aspirar a una sociedad más libre, más justa y más democrática.