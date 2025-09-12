LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Septiembre en La Rioja

Tanto el aula como la viña nos enseñan una misma lección: lo importante no son los resultados inmediatos, sino la paciencia para acompañar un proceso

Antonio Hernández Lobo-Director Del Ies Rey Don García Y Miembro Del Consejo Escolar De La Rioja

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:09

Septiembre en La Rioja tiene un aire distinto al de otros lugares. Aquí no solo significa la vuelta a las aulas, los libros nuevos y ... las mochilas cargadas de ilusión. Es también el mes en que las viñas se llenan de manos recogiendo racimos, tractores avanzan por los caminos rurales y el campo se convierte en una auténtica fiesta de esfuerzo y tradición. El mes en que se solapan dos comienzos vitales: el curso escolar y la vendimia. Y, para muchas familias riojanas, ambos no son realidades separadas, sino dos escenarios que se viven de manera simultánea.

larioja Septiembre en La Rioja