Volver a las aulas: retos y compromisos renovados

Cada septiembre, los centros educativos de La Rioja recuperan su latido más genuino: el regreso del alumnado a las aulas. La vuelta a clases no ... significa únicamente reanudar el calendario escolar, sino renovar un compromiso colectivo con la educación como motor de progreso social. El inicio de curso es siempre una oportunidad para reflexionar hacia dónde queremos orientar nuestros esfuerzos y qué retos debemos afrontar como sociedad a través de la escuela.

La educación riojana se caracteriza por una combinación singular de proximidad y apertura. La cercanía de nuestras comunidades convierte a la escuela en un elemento vertebrador de ciudades, cabeceras de comarca, barrios y pueblos, al tiempo que los desafíos globales —el impacto de la tecnología, la transformación social, la diversidad cultural— se hacen presentes en nuestras aulas. La clave está en articular ambos planos: conservar lo que nos hace fuertes como comunidad local y, al mismo tiempo, preparar a los estudiantes para desenvolverse en un mundo en constante cambio.

Uno de los retos más visibles es la integración adecuada de la tecnología. La pandemia aceleró un proceso que puso de manifiesto tanto el potencial como las limitaciones de lo digital. Hoy resulta evidente que las herramientas tecnológicas son imprescindibles, pero no sustituyen al vínculo humano que se genera en la enseñanza presencial. El objetivo no puede ser únicamente modernizar los recursos materiales, sino formar a los docentes y a los alumnos en un uso crítico y responsable, evitando que la brecha digital se convierta en una nueva forma de desigualdad.

El comienzo de este curso también viene marcado por la aplicación del nuevo decreto por el que se regula la convivencia escolar en La Rioja, que supone un paso adelante en la construcción de entornos educativos más seguros, inclusivos y respetuosos. La convivencia es condición necesaria para cualquier aprendizaje, y este nuevo marco normativo nos recuerda que el respeto, la empatía y la responsabilidad compartida deben impregnar la vida de los centros. Afrontar los conflictos con una mirada educativa, y no únicamente sancionadora, es la vía para que los alumnos aprendan que el diálogo y la cooperación son herramientas fundamentales para su desarrollo personal y social. La educación en la convivencia no es un complemento, es el corazón de la formación integral del alumnado.

La diversidad del estudiantado sigue siendo una característica que enriquece y, a la vez, interpela al sistema. En nuestra comunidad conviven centros urbanos con aulas multiculturales y, sobre todo, una amplia red de escuelas rurales que sostienen la cohesión social de muchas localidades. La escuela rural no es un recurso de segunda categoría, sino un pilar de igualdad de oportunidades y de arraigo en el territorio. Mantener viva la escuela en los pueblos es garantizar que ningún niño o joven quede al margen por el lugar en el que ha nacido, y es también apostar por la pervivencia de la vida comunitaria en nuestro medio rural. Allí, la escuela es mucho más que un espacio de aprendizaje: es punto de encuentro, motor de desarrollo y símbolo de futuro. Apostar por su mantenimiento y fortalecimiento significa apostar por una Rioja equilibrada y cohesionada.

Tampoco podemos olvidar que ninguna política educativa tendrá éxito sin el compromiso y la motivación del profesorado. El inicio de curso pone de relieve su capacidad de organización, su vocación de servicio y su entrega. Pero también nos recuerda la importancia de cuidar y reconocer su labor, ofreciéndoles formación continua, estabilidad en las plantillas y la reducción de cargas burocráticas que les apartan de su tarea esencial: enseñar y acompañar a los niños y jóvenes en su desarrollo. La sociedad no puede exigir resultados a la escuela sin, al mismo tiempo, ofrecer a los docentes las condiciones necesarias para ejercer con plenitud su labor.

La educación, sin embargo, no es una tarea exclusiva de los centros. Requiere del compromiso de toda la comunidad. El Consejo Escolar de La Rioja, como órgano de participación y consulta, juega un papel clave en la reflexión colectiva y en la orientación de las políticas educativas, garantizando que las decisiones tengan en cuenta la pluralidad de voces de nuestra sociedad. Del mismo modo, los ayuntamientos, con su cercanía a la ciudadanía, son aliados imprescindibles para apoyar a los centros con recursos, infraestructuras y proyectos de dinamización local. Y no podemos olvidar al tejido social –empresariado, asociaciones, entidades culturales, clubes deportivos, organizaciones de voluntariado—, que amplía y enriquece la labor de la escuela, construyendo redes de apoyo que fortalecen la formación integral del alumnado.

La vuelta a clases, por tanto, debe entenderse como un esfuerzo conjunto. La escuela no puede ni debe actuar de manera aislada. Familias, instituciones y sociedad en su conjunto comparten la responsabilidad de educar, porque educar no es solo preparar para un examen, sino formar ciudadanos críticos, responsables y capaces de contribuir al bien común. El nuevo curso nos invita a superar la visión de la escuela como rutina y a entenderla como la gran oportunidad de transformación social que siempre ha sido.

La educación es, sin duda, la herramienta más poderosa que tenemos para construir futuro. Por eso, no podemos fallar a nuestros jóvenes. En sus manos está no solo su propio porvenir, sino también el futuro de La Rioja. Y es ahí donde debemos situar cada esfuerzo, cada política y cada decisión: en la convicción de que invertir en educación es invertir en la mejor Rioja posible.