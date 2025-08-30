LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Volver a las aulas: retos y compromisos renovados

La educación es, sin duda, la herramienta más poderosa que tenemos para construir futuro. Por eso, no podemos fallar a nuestros jóvenes

Antonio Hernández Lobo

Director del IES Rey Don García y miembro del Consejo Escolar de La Rioja

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:03

Cada septiembre, los centros educativos de La Rioja recuperan su latido más genuino: el regreso del alumnado a las aulas. La vuelta a clases no ... significa únicamente reanudar el calendario escolar, sino renovar un compromiso colectivo con la educación como motor de progreso social. El inicio de curso es siempre una oportunidad para reflexionar hacia dónde queremos orientar nuestros esfuerzos y qué retos debemos afrontar como sociedad a través de la escuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  2. 2 Pradillo estalla tras la prohibición de celebrar este sábado la procesión de la Virgen del Villar
  3. 3 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  6. 6

    Ana María será enterrada en Mansilla
  7. 7

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  8. 8

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  9. 9

    Rozalén acaricia el MUWI con su voz
  10. 10 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Volver a las aulas: retos y compromisos renovados

Volver a las aulas: retos y compromisos renovados