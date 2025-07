Verano, el gran reto de la conciliación familiar

El verano llega con promesas de descanso, sol y desconexión. Para nuestros niños y jóvenes, representa algo más de dos meses de vacaciones escolares. Para ... muchos padres y madres, en cambio, es una carrera de obstáculos para conciliar la vida laboral con la familiar. La pregunta es simple: ¿quién cuida a nuestros hijos cuando los padres no pueden permitirse parar?

En España, el calendario escolar y el calendario laboral nunca han ido de la mano. Las vacaciones escolares son excesivamente largas en comparación con las que disfrutan los trabajadores. En la mayoría de los casos, los padres tienen como mucho veintidós días hábiles de vacaciones al año, lo que no cubre ni la mitad del periodo sin clases. Para muchas familias, las soluciones pasan por un puzle agotador: campamentos urbanos, abuelos, turnos cruzados entre progenitores, reducción de jornada o teletrabajo —si hay suerte—. Pero estas opciones no siempre están disponibles o son viables. Además, los campamentos suelen ser costosos y no siempre cubren el horario laboral completo.

No todas las familias tienen los mismos recursos. La conciliación en verano acentúa aún más las desigualdades: quienes pueden pagar actividades o contar con una red de apoyo familiar lo llevan mejor. Pero muchas familias monoparentales o con bajos ingresos se ven atrapadas en una situación insostenible, obligadas a improvisar soluciones que a menudo implican renuncias laborales o sobrecarga emocional.

La conciliación no debería recaer exclusivamente en la voluntad y capacidad económica de las familias. Se necesitan políticas públicas más ambiciosas y realistas. En este sentido, hay ejemplos que merecen ser destacados. En La Rioja, desde la Consejería de Educación y Empleo, y cofinanciado por la Unión Europea, se ha puesto en marcha la Escuela de Verano, un servicio totalmente gratuito cuyo objetivo es el de apoyar desde el punto de vista educativo a los menores con dificultades de aprendizaje en periodo estival, realizando una extensión educativa y actividades extraescolares de ocio y deportivas, de forma que tales actividades favorezcan la motivación y la implicación del alumnado en los centros educativos. Esta iniciativa, enfocada en la equidad, la inclusión y la reducción de desigualdades, se desarrolla en centros de infantil, primaria, rurales y en el IES Rey Don García de Nájera. Gracias a ella, cientos de niños y jóvenes participan en actividades lúdico-educativas, facilitando así la conciliación familiar y laboral.

Los docentes, a pesar de ser frecuentemente criticados por tener «muchas vacaciones», también estamos profundamente preocupados por la conciliación familiar y laboral. Además, no solo hablamos de conciliación: proponemos y apoyamos medidas reales que beneficien a las familias, como las actividades arriba referidas. La conciliación es una necesidad compartida, y desde la comunidad educativa también sumamos.

A esta propuesta se suman muchos ayuntamientos que, verano tras verano, organizan ludotecas municipales y actividades estivales con el objetivo de aliviar la carga de las familias trabajadoras. Son esfuerzos valiosos, muy necesarios y que merecen reconocimiento. Sin embargo, la realidad es que siguen sin ser suficientes. Las plazas son limitadas, los horarios no siempre se ajustan a las jornadas laborales reales y muchas familias se quedan fuera de estos recursos por criterios que no siempre reflejan su necesidad real.

Reivindicar la conciliación no es pedir privilegios, sino reconocer que la calidad educativa también se fortalece cuando los docentes pueden cuidar su bienestar y el de sus familias. La conciliación estival sigue siendo un problema estructural sin resolver. No basta con parches puntuales o programas bienintencionados si no se abordan de forma global y sostenida. Hablar de conciliación no es un lujo, es una necesidad. No se trata solo de cuidar a los niños, sino de garantizar que puedan disfrutar del verano sin convertirse en una preocupación para sus padres. Porque la crianza no se detiene en vacaciones, y la infancia tampoco debería verse como un problema a resolver.