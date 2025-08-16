LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Salud mental en jóvenes: la otra pandemia que aún cuesta mirar

Nuestros adolescentes necesitan algo más que libros y exámenes. Necesitan sentirse seguros, escuchados, acompañados; saber que no están solos

Antonio Hernández Lobo

Director del Ies Rey Don García y miembro del Consejo Escolar de La Rioja

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:01

Como profesor y director de un instituto en La Rioja, tengo la suerte, el privilegio —y la responsabilidad— de trabajar cada día con adolescentes. Y ... digo «suerte» y «privilegio» porque educar es una de las tareas más nobles que existen. Pero también digo «responsabilidad» porque hoy, más que nunca, los centros educativos somos testigos directos de una realidad profunda y preocupante: la salud mental de nuestros jóvenes está en crisis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz
  2. 2 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  3. 3

    Historia de una escalera sin historia
  4. 4

    Fabio Jiménez, a hombros con Diego Urdiales en su alternativa
  5. 5

    La Rioja, una comunidad de Guinness
  6. 6

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  7. 7

    Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años nació en el extranjero
  8. 8

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  9. 9 Descubriendo los entresijos de los bares de Logroño
  10. 10 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Salud mental en jóvenes: la otra pandemia que aún cuesta mirar

Salud mental en jóvenes: la otra pandemia que aún cuesta mirar