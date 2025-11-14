LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El espejismo terapéutico del cannabis, un aviso desde las aulas

Normalizar o banalizar el consumo es un error que pagaremos todos, porque cada joven que pierde el rumbo por una adicción representa un fracaso colectivo

Antonio Hernández Lobo

Director del IES Rey Don García De Nájera

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:21

Comenta

Cada día, desde mi posición como profesor de enseñanza secundaria, observo con preocupación cómo el consumo de cannabis se abre paso entre nuestros adolescentes con ... una normalidad inquietante. Muchos lo ven como algo inofensivo, incluso «natural», alentados por una percepción social que lo presenta como menos peligroso que otras drogas. A menudo, cuando hablo con ellos, descubro que desconocen por completo los riesgos reales. Detrás de esa aparente ligereza se esconde una trampa que, poco a poco, atrapa a muchos jóvenes, afectando a su salud mental, su rendimiento académico y su capacidad de construir un proyecto de vida estable.

