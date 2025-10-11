LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
L.R.
Tribuna

Educación y servicios: la llave del futuro rural

O construimos pueblos vivos, con servicios y oportunidades, o nos resignamos a contemplar cómo se convierten en tierras de silencio

Antonio Hernández Lobo

Director del Ies Rey Don García y miembro del Consejo Escolar de La Rioja

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:45

Comenta

La Rioja es un territorio singular, una tierra de contrastes que combina la vitalidad de sus ciudades con el valor patrimonial, cultural y natural de ... sus pueblos. En ellos se encuentra un modo de vida que muchos identifican con tranquilidad, cercanía y calidad humana, pero que al mismo tiempo enfrenta una amenaza real y persistente: la despoblación. Más de la mitad de los municipios riojanos no llega al centenar de habitantes y cada año la sangría demográfica se repite, dejando tras de sí calles vacías, casas cerradas y servicios cada vez más frágiles. El debate no puede aplazarse más: o convertimos el medio rural en un lugar habitable con los mismos derechos que en las ciudades, o asumimos la resignación de verlo desaparecer poco a poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Educación y servicios: la llave del futuro rural

Educación y servicios: la llave del futuro rural