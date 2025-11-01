LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La coherencia democrática de María Corina Machado

El Comité Noruego del Nobel ha querido premiar no solo una trayectoria personal, sino también la persistencia de un ideal: que la palabra y el voto pueden vencer al miedo

Antonio Hernández Lobo

Director del Ies Rey Don García y miembro del Consejo Escolar de La Rioja

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:47

Comenta

El reciente Premio Nobel de la Paz concedido a María Corina Machado no solo reconoce el coraje personal de una líder política, sino que reivindica ... la fuerza moral de la democracia frente a la opresión. Venezuela, que fue durante buena parte del siglo XX una de las democracias más sólidas y prósperas de América Latina, se ha convertido hoy en un paradigma de la degradación institucional y del autoritarismo contemporáneo. Las denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos, la censura, la manipulación electoral y los vínculos del poder con redes criminales han convertido al régimen de Nicolás Maduro en un caso de estudio sobre cómo una dictadura puede perpetuarse bajo la apariencia de un sistema electoral.

