LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

Urdiales on tour

Podemos debatir si Diego Urdiales es el único torero que puede equipararse hoy, con su gracia, con los trapos en la mano, a Morante de La Puebla

Ánjel María Fernández* Filólogo y escritor

Martes, 26 de agosto 2025, 08:17

Con lleno de no hay billetes sustituyó Diego Urdiales en Málaga al insustituible Morante de La Puebla y el lleno aparente de la plaza de ... Bilbao lo rellenó con su torería el maestro de Arnedo en seis tandas. ¿Qué sería de ti, torero, si te hubieran parido en Sevilla y qué sería, sobre todo, de tus cantaores? En San Sebastián, en un cartel al que cuesta llamar cartel, nadie sustituyó al maestro de La Puebla, de modo que no hay forma de debatir qué fue de ello. En Málaga y Bilbao sí hubo sustituto, como ocurre casi cada tarde en la que un matador cae del cartel, de modo que podemos debatir, por ejemplo, sobre si Diego Urdiales es el único torero que puede equipararse hoy, con su gracia, con los trapos en la mano, a Morante de La Puebla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Un bar con horario de funcionario
  3. 3

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  4. 4 Ventrosa 1986, el peor incendio forestal en la historia de La Rioja
  5. 5 Rescatada una niña tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro
  6. 6 Controles en el Ezcaray Fest, Calahorra y Nájera: drogas, un arma blanca prohibida, desórdenes públicos...
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8

    De misa en misa
  9. 9 Una nueva zona verde de 35.000 metros cuadrados de El Campillo al Pozo Cubillas
  10. 10

    La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Urdiales on tour

Urdiales on tour