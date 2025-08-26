Urdiales on tour

Con lleno de no hay billetes sustituyó Diego Urdiales en Málaga al insustituible Morante de La Puebla y el lleno aparente de la plaza de ... Bilbao lo rellenó con su torería el maestro de Arnedo en seis tandas. ¿Qué sería de ti, torero, si te hubieran parido en Sevilla y qué sería, sobre todo, de tus cantaores? En San Sebastián, en un cartel al que cuesta llamar cartel, nadie sustituyó al maestro de La Puebla, de modo que no hay forma de debatir qué fue de ello. En Málaga y Bilbao sí hubo sustituto, como ocurre casi cada tarde en la que un matador cae del cartel, de modo que podemos debatir, por ejemplo, sobre si Diego Urdiales es el único torero que puede equipararse hoy, con su gracia, con los trapos en la mano, a Morante de La Puebla.

Sin ser ni Diego ni José Antonio, a Pablo Aguado le bastaron en Málaga cuatro verónicas en un quite al primer toro de Fortes para demostrar que hay más de un artista circulando por las plazas y al propio Fortes le ha servido una tarde en Madrid para acartelarse en media España, sustituyendo incluso al maestro de La Puebla en Gijón. Hay toreros que aún hoy no dan lo que da Morante, pero demuestran que están en el camino de ofrecer tauromaquias que puedan darnos mucho. Se dirá, con razón, que la mayor parte de los toreros ofrecen, con suerte, una sola versión de la tauromaquia y Morante, sin embargo, ofrece y hasta representa la tauromaquia en conjunto, a secas.

¿Qué representa, qué significa entonces Urdiales? Para explicarlo sería sencillo remitirse a su faena al cuarto y Guapetón de la tarde bilbaína de un 22 de agosto sin rabos ni indultos ni falta que hacen, pero aún se explica mejor en su forma de hacer pasar por bueno a su primer toro en Málaga, al que le cortó una oreja, se ponga como se ponga el usía, aunque para segarla tuviera que dar dos vueltas al ruedo. «Ay, si Morante hubiera cogido a ese colorado...» Ni Morante ni nadie lo habría hecho mejor. Igual que no hay nadie que toree matando mejor que Diego Urdiales, ni siquiera en el año en el que el maestro de La Puebla se ha decidido a torear en la suerte suprema, abandonada como la tenía hasta 2025 en su tauromaquia.

Al maestro de Arnedo le han bastado cuatro espadazos para lidiar cuatro toros en estas dos tardes, ni un minuto nos ha robado a los espectadores para nuestras cosas. En Málaga, además de no hacernos perder el tiempo, nos lo hizo ganar con su toreo a la verónica en ambos toros y pegó muletazos (dos con la derecha y un natural al menos, al colorado) que aún recuerdo incluso después de lo visto en Bilbao, porque al matador riojano se lo resume muy fácilmente: no ha pegado un mantazo en toda su vida.

Cumplió cincuenta años de hombre a secas y lleva más de veinticinco temporadas licenciado en los ruedos; ha coincido en el tiempo y en la arena con José Tomás, el Juli, Enrique Ponce... y ninguno de ellos puede decir que le haya mojado la oreja en el ruedo. En la época del covid sostuvo en buena medida el interés por ver y dar toros, se anunció con Morante en varias ocasiones y en unas tardes y otras, juntos o por separado, se fraguó lo que vemos hoy. No me cabe ninguna duda. Seguro que es más fácil verlo en uno que en el otro porque el uno torea tres o cuatro veces menos. Es importante también para empresarios y ganaderos ofrecer al uno los contratos y los toros que al otro se le niegan. No es cosa de fantasmas ni de conspiraciones, es la realidad. ¿Acaso no pensaba el ganadero cuando enlotaba a Guapetón en la corrida de Bilbao que la iba a torear Morante? ¿Acaso la empresa no contempló dejar en mano a mano lo de Talavante y Borja Jiménez? ¿Quién y cómo se evitó? ¿A quién ofrecieron en primer lugar el sitio del insustituible? ¿A Miranda?

Cuando a todas las preguntas que uno se haga, más o menos atinadamente, se responde como lo hizo Diego Urdiales con los trastos en Bilbao, nada más hay que añadir. Al «Morante on tour» del periodista Rubén Amón en El Confidencial aún le queda una tarde en tierras conquenses. Ojalá todo el mundo pueda ver al genio de La Puebla vestido de luces ya. Don José Antonio está para heroicidades dentro del ruedo, pero hace bien en evitarlas fuera. Dicho lo cual, de insustituible a insustituible, si no estuviera el uno, yo creo que al otro se le puede tener en Cuenca.

*Autor de la novela 'Los amigos' (2020), una aproximación a la tauromaquia a través de la figura del torero Diego Urdiales, y de 'Había del verbo a ver' (2023).